Temblor en Panamá: Idaan informa que 'situación sísmica' obliga a reducir operación de plantas potabilizadoras

Idaan informó este 9 de octubre de 2026 que varias instalaciones presentan fallas eléctricas derivadas del movimiento telúrico. La planta Federico Guardia Conte, en Chilibre, trabaja apenas al 20 % de su capacidad.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) confirmó que diversas plantas potabilizadoras del país operan con interrupciones y reducciones en su producción, como consecuencia de fallas eléctricas vinculadas a la situación sísmica registrada en las últimas horas.

Según el comunicado oficial difundido desde Panamá, la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, es una de las instalaciones más afectadas. Actualmente, funciona al 20 % de su capacidad de producción, lo que ha generado irregularidades en el suministro de agua potable en los sectores que dependen de este sistema.

El IDAAN mantiene en evaluación las condiciones operativas de todas sus instalaciones a nivel nacional. La institución adelantó que ofrecerá información más detallada conforme avance la revisión técnica de cada planta.

Ante el escenario, el organismo exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias y hacer uso responsable del agua disponible mientras se restablece la operación normal del sistema.