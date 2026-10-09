Temblor en Panamá: Metro mantiene suspendidas las líneas 1 y 2; reanudación dependerá de inspecciones
El Metro pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde comunicará las actualizaciones sobre la operación del sistema.
Ciudad de Panamá, Panamá/El servicio de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá permanece temporalmente suspendido tras el temblor registrado este viernes 9 de octubre. La reanudación dependerá de los resultados de las inspecciones estructurales y las verificaciones correspondientes.
En un primer comunicado, la empresa anunció que todas las estaciones de ambas líneas habían sido evacuadas debido al movimiento telúrico.
Posteriormente, detalló que el Cuerpo de Bomberos autorizó el inicio de las inspecciones estructurales en las instalaciones del sistema.
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“La reanudación del servicio en las Líneas 1 y 2 estará sujeta a los resultados de estas inspecciones y a las verificaciones correspondientes”, señala el comunicado.
Mientras tanto, la ciudad capital registra un fuerte congestionamiento vehicular, relacionado en buena medida con la salida de funcionarios que fueron enviados a sus casas después del sismo.
El Metro pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde comunicará las actualizaciones sobre la operación del sistema.
Al momento de este reporte, MiBus mantiene su servicio con normalidad.