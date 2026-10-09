Temblor en Panamá: Metro mantiene suspendidas las líneas 1 y 2; reanudación dependerá de inspecciones

El Metro pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde comunicará las actualizaciones sobre la operación del sistema.

Ciudad de Panamá, Panamá/El servicio de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá permanece temporalmente suspendido tras el temblor registrado este viernes 9 de octubre. La reanudación dependerá de los resultados de las inspecciones estructurales y las verificaciones correspondientes.

En un primer comunicado, la empresa anunció que todas las estaciones de ambas líneas habían sido evacuadas debido al movimiento telúrico.

#MetroInforma https://t.co/ui8s8LAAsN — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) October 9, 2026

Posteriormente, detalló que el Cuerpo de Bomberos autorizó el inicio de las inspecciones estructurales en las instalaciones del sistema.

“La reanudación del servicio en las Líneas 1 y 2 estará sujeta a los resultados de estas inspecciones y a las verificaciones correspondientes”, señala el comunicado.

Mientras tanto, la ciudad capital registra un fuerte congestionamiento vehicular, relacionado en buena medida con la salida de funcionarios que fueron enviados a sus casas después del sismo.

El Metro pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde comunicará las actualizaciones sobre la operación del sistema.

Al momento de este reporte, MiBus mantiene su servicio con normalidad.