Udelas impartirá clases virtuales del 12 al 16 de octubre tras el sismo

La universidad informó que las afectaciones detectadas en la sede central son principalmente materiales, tras las inspecciones realizadas en sus edificios.

Ciudad de Panamá./La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) informó que las clases en la sede central de Albrook y las extensiones universitarias se desarrollarán de manera virtual del 12 al 16 de octubre, tras el sismo registrado el pasado viernes 9 de octubre.

La institución también indicó que las labores administrativas se realizarán preferentemente mediante teletrabajo, de acuerdo con las funciones de cada servidor universitario.

Según UDELAS, personal especializado, en conjunto con la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, realizó inspecciones en los seis edificios ubicados en Albrook, y constató que, hasta el momento, las afectaciones son principalmente materiales, relacionadas con cielos rasos, baldosas y equipos de oficina.

La rectora de la institución, la doctora Nicolasa Terreros Barrios, informó que desde el viernes se instaló una comisión para inspeccionar los seis edificios que conforman la sede central y realizar un diagnóstico de la situación.

La universidad señaló que coordinará con cada facultad, extensión y programa académico las labores de limpieza, organización y acondicionamiento de las áreas afectadas.