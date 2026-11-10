Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Australia y Panamá, quinta y última jornada de la Ronda de Apertura de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC 2026, que se disputa en Managua, Nicaragua.

La Selección de Panamá (N.º 9 del ranking) llega tras su victoria 4-0 sobre Nicaragua, con la ruta completa de Jorge Quiel. Enfrente tendrá a Australia (N.º 10), líder del Grupo A con récord de 3-1.

Chinese Taipei, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico están empatados con 2-2. Si Panamá gana, llegará a 3-2 y asegura uno de los tres cupos a la Súper Ronda, además de tener ventaja sobre Nicaragua por enfrentamiento directo. Si pierde, quedará con 2-3 y dependerá de otros resultados: Nicaragua vs. Chequia y Chinese Taipei vs. Puerto Rico, que se juegan en la misma jornada.

El destino de Panamá está en sus manos. Acompáñanos jugada a jugada.