MLB calendario | Guardianes vs Medias Blancas: Dónde ver gratis y en vivo el juego 4 Serie Divisional

White Sox buscan cerrar la serie ante Guardianes en el Juego 4 de la SDLA.

Panamá/Los Medias Blancas de Chicago tendrán este jueves una nueva oportunidad de sellar su clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, cuando reciban a los Guardianes de Cleveland en el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana (SDLA) 2026.

El encuentro está programado para las 7:00 p.m., en el Guaranteed Rate Field de Chicago, y podrá ser visto en Panamá a través de TVMAX y TVN Pass.

Los Medias Blancas lideran la serie 2-1 y necesitan una victoria para avanzar. Cleveland, por su parte, llega obligado a ganar después de evitar la eliminación en el tercer partido con una contundente victoria 9-3.

El ganador de esta serie se enfrentará a los Tampa Bay Rays en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, luego de que la novena de Tampa Bay asegurara su clasificación.

Cleveland se niega a quedar eliminado

Los Guardianes reaccionaron en el Juego 3 después de una producción ofensiva limitada durante los dos primeros compromisos de la serie.

Cleveland apenas había conectado siete imparables en los dos primeros encuentros, pero respondió con una ofensiva de 11 hits en el tercer partido para imponerse por 9-3 y mantenerse con vida.

Los batazos de Jo Adell y José Ramírez fueron determinantes en la reacción ofensiva de los Guardians, que ahora intentarán trasladar ese impulso al Juego 4.

La paciencia en el plato también será un factor importante para Cleveland, especialmente ante un cuerpo de lanzadores de Chicago que buscará recuperar el control después de conceder 10 bases por bolas en el partido anterior.

Hagen Smith, la apuesta de Chicago

Los Medias Blancas enviarán al montículo a Hagen Smith, quien llega con números destacados en esta postemporada.

Smith presenta una marca de 3-3 y una impresionante efectividad de 1.29 en playoffs. En el Juego 1 de esta serie trabajó durante 2.2 entradas, en las que no permitió carreras ni imparables.

Chicago espera que el zurdo pueda contener nuevamente a la ofensiva de Cleveland y darle al equipo la oportunidad de cerrar la serie jugando ante su público.

En el aspecto ofensivo, uno de los jugadores a seguir será Chase Meidroth, quien batea para .350 contra lanzadores zurdos durante la temporada.

Parker Messick buscará extender la serie

Los Guardianes confiarán en Parker Messick para intentar llevar la serie a un quinto y definitivo partido.

Durante la temporada regular, Messick terminó con registro de 12-9 y efectividad de 2.56. En el Juego 1 ante Chicago permitió dos carreras en 4.1 entradas.

El zurdo, sin embargo, tiene buenos antecedentes frente a los White Sox, ante quienes registra una marca histórica de 3-1 con 2.56 de efectividad.

Su misión será mantener a raya a la ofensiva local y permitir que Cleveland pueda volver a aprovechar las oportunidades que genere en las bases.

Un partido marcado por la presión

La presión estará especialmente del lado de los Medias Blancas, que intentarán conseguir una clasificación histórica frente a su afición.

Chicago busca asegurar una serie de postemporada en su estadio por primera vez en 120 años. La última ocasión en que los Medias Blancas consiguieron cerrar una serie de playoffs en casa fue en la Serie Mundial de 1906, ante los Chicago Cubs.

El primer intento de sentenciar esta serie no tuvo éxito, por lo que la novena de Chicago tendrá una nueva oportunidad este jueves.

Cleveland, mientras tanto, afrontará el encuentro con la obligación de ganar para mantenerse con vida.

Manejo del pitcheo, otro factor decisivo

El trabajo de los cuerpos de lanzadores podría tener un peso importante en el desenlace.

Los Guardianes vienen de establecer un registro de postemporada al utilizar siete lanzadores que combinaron para 19 ponches en nueve entradas durante el Juego 3.

Chicago también deberá administrar cuidadosamente sus brazos después del desgaste del partido anterior y de las 10 bases por bolas concedidas.

En un encuentro donde una carrera puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado, el control de los lanzadores y la capacidad de aprovechar las oportunidades ofensivas serán determinantes.

Cleveland busca el Juego 5

Si los Guardianes consiguen la victoria, la serie quedará igualada 2-2 y será necesario disputar un Juego 5 definitivo.

Ese encuentro se jugaría el próximo sábado en el Progressive Field de Cleveland, donde estará en juego el último boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Si Chicago gana este jueves, en cambio, los Medias Blancas asegurarán su clasificación y se medirán a los Tampa Bay Rays por un puesto en la siguiente ronda.

Juego 4 de la SDLA 2026

Guardianes de Cleveland vs. Los Medias Blancas de Chicago

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Guaranteed Rate Field, Chicago

Serie: White Sox lideran 2-1

Abridores: Parker Messick (Cleveland) vs. Hagen Smith (Chicago)

Transmisión en Panamá: TVMAX y TVN Pass