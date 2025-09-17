MLB noticias| Edmundo Sosa se lesiona. ¿Estará a tiempo para los playoffs con los Phillies?

Sintoniza el partido Yankees vs Orioles, el jueves 18 de septiembre a las 6:15 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Edmundo Sosa ha sido parte de la buena campaña que han tenido los Phillies en el año 2025 dentro de las Grandes Ligas. Su capacidad para jugar varias posiciones le ha permitido contribuir a que el equipo de Filadelfia obtenga su segundo título divisional consecutivo y su pase a los playoffs. Sin embargo el panameño pasa por una situación que le obliga a parar en el tramo final de la etapa regular.

Los Phillies anunciaron este martes que Sosa fue colocado en la lista de lesionados por 10 días, retroactivos al sábado 13 de septiembre, debido a una distensión en la ingle derecha que sufrió durante la serie que disputan en estos días ante los Dodgers de Los Ángeles. Filadelfia reportó en su sitio web que el jugador capitalino sintió molestias en la ingle en el entrenamiento que el equipo llevó a cabo el lunes 15 de septiembre en el Dodger Stadium.

El pelotero Rafael Lantigua fue ascendido de Triple A para ocupar el puesto de Sosa en la nómina de los Phillies.

La baja de Sosa se suma a otras ausencias por lesión dentro del conjunto de Filadelfia. Las más recientes son las de el campocorto Trea Turner, por distensión en la pantorrilla derecha, y Alec Bohm quien padece una inflamación en el hombro izquierdo. Ambos fueron colocados entre los inhabilitados por 10 días.

¿Jugará en los playoffs?

Con la clasificación a los playoffs asegurada, los dirigentes de los Phillies esperarán a que sus peloteros lesionados estén recuperados para que puedan reintegrarse al grupo a tiempo para esas instancias de la temporada.

Se estima que el pelotero panameño regrese al equipo el martes 23 de septiembre. Si está recuperado y es activado para esa fecha estará disponible para jugar en las últimas fechas de la fase regular que terminará el domingo 28.

Al ser campeones de división, y tener el segundo mejor récord de la Liga Nacional, los Phillies no tendrán que jugar las series de comodines En caso de que Edmundo Sosa no esté listo para retornar sus actividades el martes 23 podrá tener más tiempo para recuperarse y estar disponible para la serie divisional.

A pesar de la lesión, la posibilidad que tiene el capitalino de jugar en la postemporada desde el principio es alta.

Desempeño

Sosa ha jugado 85 partidos en la presente campaña. Su promedio de bateo es de .270, como resultado de 62 imparables en 230 tunros. Además acumula siete cuadrangulares, 26 carreras anotadas y 33 empujadas.

En esos juegos, el panameño puso un slugging de .422 y un porcentaje de llegadas a base .303 para un OPS de .725.

A nivel defensivo, Sosa ha jugado en el campocorto, en la segunda y tercera base y en los jardines izquierdo y central. De los 85 juegos en los que ha participado, el jugador defendió la segunda en 33 de ellos y la tercera almohadilla en 33 encuentros más.

El porcentaje de fildeo del pelotero en la segunda base fue de .991 en esos juegos y el que registró en la tercera fue de .974.

En la segunda base, Sosa cometió un error en 231 episodios y un tercio jugados a la defensa. En tanto tuvo dos pifias en 238 entradas y dos tercios como custodio de la tercera almohadilla.