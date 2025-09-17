La Federación de Costa Rica condiciona la continuidad del "Piojo" Herrera

Panamá/La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) decidió darle un voto de confianza a Miguel "Piojo" Herrera, pero con un ultimátum sobre la mesa.

La continuidad del técnico mexicano estuvo al borde de romperse tras un inicio de eliminatorias mundialistas que dejó más dudas que certezas, aunque la directiva optó por mantener el proyecto con exigencias claras y directas.

Otras noticias: Panamá en la órbita Concacaf: José Luis Rodríguez nominado al gol del año ¡Todos a votar!

El ambiente se tensó luego de los empates contra Nicaragua (1-1) y Haití (3-3), resultados que dejaron a la Tricolor con apenas dos puntos de seis posibles y que complican seriamente el panorama hacia el Mundial de 2026. La crisis llevó a la dirigencia a convocar una reunión de emergencia en pleno día feriado, donde el técnico tuvo que dar explicaciones ante las máximas figuras del Comité Ejecutivo.

En el cónclave, dirigentes de peso como Osael Maroto, Jafet Soto, Joseph Joseph y Juan Carlos Rojas escucharon al estratega, pero el mensaje fue tajante: el margen de error se acabó. La federación mostró preocupación por la falta de carácter del equipo para mantener ventajas en partidos clave, una de las debilidades más evidentes en este arranque.

Otras noticias: Selección de Panamá calendario| Conoce las fechas y horas confirmadas de los próximos partidos en las Eliminatorias de Concacaf

Entre las exigencias, se pidió al "Piojo" valorar la convocatoria de jugadores con experiencia y liderazgo para los próximos duelos, mencionando nombres como Celso Borges, Johan Venegas y Joel Campbell. Herrera, receptivo, reconoció que algunas de sus apuestas no respondieron al nivel que exige la competencia.

Aunque hubo voces dentro del comité que plantearon su salida inmediata, la mayoría se inclinó por la continuidad. El propio presidente, Osael Maroto, intentó apagar los rumores: “La continuidad de Miguel nunca estuvo en duda. Eso fue tema de los medios”, afirmó, aunque también admitió que los resultados hasta ahora son insuficientes.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | Fernando Palomo analiza las eliminatorias en exclusiva con TVMAX Deportes

Con esta confianza condicionada, el "Piojo" seguirá al mando de la Selección de Costa Rica, pero bajo máxima presión. Los partidos de octubre contra Honduras y Nicaragua ya no son de trámite, son de obligado triunfo. La Tricolor necesita reaccionar de inmediato para no perder terreno en la eliminatoria y, sobre todo, para recuperar la fe de una afición que ya empieza a impacientarse.

La era del "Piojo" continúa, pero el margen de error es cero. Octubre será su verdadera prueba de fuego.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá| Autoridades salvadoreñas logran cambio de sede del partido al Cuscatlán

Otras noticias: Surinam vence a El Salvador y lidera Grupo A en Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Otras noticias: El Salvador madrugó a Guatemala en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026