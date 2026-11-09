¡Panamá se juega mucho ante Nicaragua en el Mundial de Béisbol U23!

Panamá/La novena panameña, dirigida por Aníbal Reluz, enfrenta este lunes a la selección anfitriona en un compromiso clave para sus aspiraciones de avanzar a la Súper Ronda.

El equipo canalero busca recuperarse y sumar una victoria importante en su camino hacia el objetivo de conquistar una medalla mundialista.

El desafío será en el Estadio Roberto Clemente, de Masaya, desde las 7:30 de la noche, hora de Panamá.

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Panamá vs. Nicaragua: una nueva batalla por el sueño mundialista.