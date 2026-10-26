Panamá enfrenta a Nicaragua en la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18

La novena panameña llega al compromiso tras derrotar 6 carreras por 2 a República Dominicana y busca sumar otro triunfo en su camino hacia la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 de 2027, que se disputará en China.

Panamá/La selección de béisbol U18 de Panamá afronta este lunes 26 de octubre un nuevo desafío en la Súper Ronda del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-18, cuando se mida a Nicaragua en la República Dominicana, sede del torneo clasificatorio.

El conjunto panameño llega motivado después de conseguir una importante victoria por 6 carreras a 2 sobre República Dominicana en su primera presentación de esta fase, resultado que le permitió comenzar con el pie derecho su camino en la lucha por uno de los cuatro boletos disponibles para el Mundial de la categoría en 2027.

El encuentro ante Nicaragua está programado para las 9:00 a. m., hora de Panamá, en las instalaciones de la IPL Academy, en territorio dominicano.

Panamá busca mantener el impulso ofensivo

En su victoria frente a los dominicanos, la novena canalera contó con una destacada actuación ofensiva de Danel Long, quien conectó un triple con las bases llenas para impulsar tres carreras y también anotó una rayita. Su aporte fue determinante para que Panamá ampliara la ventaja y encaminara el resultado.

Desde el montículo, Abel Rodríguez se acreditó el triunfo tras trabajar cuatro entradas, en las que permitió tres imparables y dos carreras, una de ellas limpia. Por su parte, Joel Richards aseguró el salvamento con tres episodios de relevo sin permitir imparables ni anotaciones, además de recetar cuatro ponches.

Daniel Méndez, Danel Long y Jonathan Ramos también aportaron a la ofensiva panameña en un encuentro que representó un impulso importante para las aspiraciones del equipo dirigido por Rodrigo Merón.

Esta es la alineación de Panamá ante Nicaragua

Para el compromiso de este lunes, Panamá presenta la siguiente alineación oficial, de acuerdo con la gráfica compartida por la Federación Panameña de Béisbol:

Daniel Méndez — Tercera base (3B). Danel Long — Jardinero izquierdo (LF). Yadier Fuentes — Receptor (C). Winston Alonso — Campocorto (SS). Caleb Rivera — Primera base (1B). Carlos Sánchez — Bateador designado (DH). Renso Tenas — Segunda base (2B). Edward Delgado — Jardinero derecho (RF). Jonathan Ramos — Jardinero central (CF).

Lanzador abridor: Dustin Pitti (SP/P)