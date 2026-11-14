Panamá/La Selección de Béisbol U23 de Panamá afronta un nuevo compromiso en el VI Campeonato Mundial de Béisbol U23, organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), con el objetivo de dejar atrás la derrota sufrida ante Cuba y reencontrarse con la victoria en la ronda de consolación.

El conjunto panameño viene de caer de manera contundente por marcador de 8 carreras a 1 frente a Cuba, un resultado que dejó al equipo con la necesidad de reaccionar y mostrar una mejor versión en su siguiente presentación en el certamen mundialista.

Ahora, el desafío será ante Sudáfrica, rival al que Panamá enfrentará con la intención de cambiar el rumbo de sus últimas actuaciones y cerrar de mejor manera su participación en esta fase del campeonato.

Para la novena panameña, este encuentro representa una nueva oportunidad de recuperar la confianza, mejorar su producción ofensiva y mostrar mayor consistencia desde el montículo, aspectos importantes para competir en esta etapa del torneo.

La afición panameña estará pendiente de la actuación del equipo nacional, que buscará despertar y responder en el terreno de juego ante el combinado sudafricano.

Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo del partido entre Panamá y Sudáfrica, correspondiente a la ronda de consolación del Mundial U23 de Béisbol.