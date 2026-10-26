Balón de Oro 2026 | El broche Chanel de Lamine Yamal: cuánto cuesta una pieza como la que lució

Panamá/El broche Chanel que lució Lamine Yamal en su vestuario de gala ha despertado curiosidad por su precio. El costo de un maxibroche (formato XXL) de la firma francesa varía según la colección, los materiales y el canal de compra, ya sea boutique o mercado de reventa de lujo.

De 600 a más de 1.800 dólares en bisutería fina

En bisutería fina (costume jewelry), el rango va de los 600 USD a más de 1.800 USD. Los broches clásicos o de temporada, fabricados en metal dorado o plateado, resina, strass, perlas de imitación o piel de cordero, cuestan habitualmente entre 600 y 1.200 USD en las tiendas oficiales de Chanel, según la complejidad del diseño.

Reventa de lujo: hasta 1.750 dólares o más

En plataformas de coleccionismo como 1stDibs o The RealReal, los maxibroches de resina icónicos, los esmaltados de gran formato y las piezas vintage codiciadas se cotizan entre 900 y 1.700 USD. Las piezas vintage muy raras o de pasarelas específicas pueden superar ese rango.

Alta joyería: desde 61.000 dólares

Si se trata de alta joyería, con broches en oro de 18 quilates y diamantes engastados, los precios arrancan en unos 61.000 USD y superan los 115.000 USD. Los motivos más emblemáticos son el León, la Camelia y el Rubán.