Balón de Oro 2026 | Los 10 favoritos para ganar este premio del fútbol internacional

La gala de entrega del Balón de Oro reúne la atención del fútbol mundial en Londres para reconocer al mejor futbolista de la temporada 2025/26.

Panamá/Tras el cierre de las votaciones oficiales para elegir al sucesor de Ousmane Dembélé, los análisis de Inteligencia Artificial (IA) mediante ChatGPT establecen un ranking con los principales candidatos a quedarse con el galardón de France Football.

A continuación, se detalla el listado de los diez futbolistas con mayor proyección al premio según el modelo de IA publicaod por Sport Ilustrated:

El Top 3 de la Inteligencia Artificial: Juventud, Goles y la Copa del Mundo

1- Lamine Yamal (FC Barcelona / España)

El joven atacante se posiciona como el máximo candidato a conquistar el Balón de Oro. Lamine Yamal fue la gran figura del FC Barcelona en la consecución del título de LaLiga y coronó su año siendo campeón de la Copa del Mundo 2026 con la selección de España, un factor determinante por el peso específico del torneo internacional.

2- Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra)

Pese a firmar una participación discreta en la cita mundialista, el delantero inglés protagonizó un año extraordinario a nivel de clubes con el Bayern Múnich. Kane registró más goles que partidos disputados, conquistó la Bundesliga y la DFB Pokal, y alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League.

3- Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia)

El artillero francés se consolidó como el máximo goleador histórico de los Mundiales al superar los registros de Lionel Messi y Miroslav Klose, además de finalizar como el máximo anotador del Mundial 2026. A nivel de clubes, se adjudicó el trofeo Pichichi de LaLiga, aunque no cosechó títulos colectivos en la temporada.

Los Escuderos del Ranking: Del Puesto 4 al 10

4- Michael Olise (Bayern Múnich / Francia)

El extremo francés completó una gran campaña siendo el principal aliado ofensivo de Harry Kane en el club alemán, sumado a su participación en la Copa del Mundo 2026.

5- Pedri (FC Barcelona / España)

El centrocampista canario firmó una de las mejores temporadas de su carrera profesional tras consagrarse campeón de LaLiga con el conjunto azulgrana y alzarse con el título mundial junto a la selección de España.

6- Vitinha (Paris Saint-Germain / Portugal)

Como uno de los ejes del mediocampo del PSG bajo la dirección de Luis Enrique, Vitinha destacó en el plano de clubes y alcanzó los octavos de final del Mundial con la selección de Portugal.

7- Declan Rice (Arsenal / Inglaterra)

El volante central inglés cerró un año destacado al conquistar la Premier League con el Arsenal, ser finalista de la UEFA Champions League y lograr el tercer puesto en la Copa del Mundo.

8- Erling Haaland (Manchester City / Noruega)

El delantero noruego mantuvo un alto rendimiento goleador e inscribió una destacada actuación en el Mundial con Noruega, logrando eliminar a Brasil en octavos de final y compitiendo en cuartos frente a Inglaterra.

9- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain / Francia)

El ganador del Balón de Oro 2025 volvió a estar entre los nominados tras levantar su segunda UEFA Champions League consecutiva con el PSG y alcanzar las semifinales del Mundial con Francia.

10- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain / Marruecos)

El lateral derecho marroquí integró la nómina tras consolidarse como pieza fundamental en el PSG bicampeón de Europa y alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo con la selección de Marruecos.