Balón de Oro 2026: Conoce los 13 premios que se entregarán hoy en Londres

La 70.ª edición se celebra por primera vez fuera de Francia e incluye reconocimientos masculinos, femeninos, de clubes y un premio solidario.

Panamá/La gala del Balón de Oro 2026 arranca este lunes 26 de octubre a las 21:00 (hora de España) en el London Palladium de Londres. En Panamá, el inicio será a las 3:00 p.m.

Es la edición número 70 del galardón, coorganizado por France Football y la UEFA. Será la primera edición celebrada fuera de Francia desde 1956, con excepción de las ceremonias de Zúrich entre 2010 y 2015, cuando el premio se unificó con el de la FIFA.

En total se entregarán 13 galardones correspondientes a la temporada 2025-26. Los premios se otorgan según el rendimiento de la temporada europea, del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026, y no por año calendario.

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Los premios que se entregarán

Balón de Oro masculino y femenino: al mejor jugador y a la mejor jugadora del mundo. Los ganadores sucederán a Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí , campeones de 2025.

al mejor jugador y a la mejor jugadora del mundo. Los ganadores sucederán a y , campeones de 2025. Trofeo Kopa (masculino y femenino): al mejor futbolista sub-21.

al mejor futbolista sub-21. Trofeo Yashin (masculino y femenino): al mejor guardameta.

al mejor guardameta. Trofeo Gerd Müller (masculino y femenino): al máximo goleador de la temporada.

al máximo goleador de la temporada. Trofeo Johan Cruyff (masculino y femenino): al mejor entrenador o entrenadora.

al mejor entrenador o entrenadora. Club del Año (masculino y femenino): al mejor club de la temporada.

al mejor club de la temporada. Premio Sócrates: reconoce iniciativas sociales.

Los nombres que suenan

En la categoría masculina destacan Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane.

Cómo se llegó hasta aquí

En 2025, el Kopa fue para Yamal, el Yashin para Gianluigi Donnarumma, el Gerd Müller para Viktor Gyökeres y el Cruyff para Luis Enrique. PSG y Arsenal fueron los clubes del año.

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