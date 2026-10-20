Champions League calendario | Conoce los partidos más destacados de la jornada

Panamá/La UEFA Champions League 2026-2027 continúa este martes con la disputa de la jornada 3 de la fase de liga, que presenta nueve encuentros y varios enfrentamientos de alto perfil en el fútbol europeo.

El partido más atractivo de la programación enfrenta al París Saint-Germain (PSG) y al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes, en una cita que reúne a dos equipos con aspiraciones de pelear por el título continental.

La jornada también incluye los compromisos del Manchester City ante el AEK Atenas, el Liverpool frente al Villarreal, el Napoli contra el Bodø/Glimt, además de los duelos entre FC Porto y PSV Eindhoven, AS Roma y Slovan Bratislava, y VfB Stuttgart contra Atlético de Madrid.

PSG vs. Barcelona: el plato fuerte de la jornada

El París Saint-Germain y el FC Barcelona se enfrentan en uno de los partidos más esperados de esta tercera jornada. El encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes, donde el conjunto parisino buscará aprovechar su condición de local ante un rival que también aspira a mantenerse entre los protagonistas de la competición.

El PSG llega motivado después de vencer 4-2 al Manchester City en la jornada anterior, un resultado que reforzó sus aspiraciones en el torneo. El Barcelona, por su parte, viene de superar 4-1 al Galatasaray, por lo que ambos equipos afrontan el compromiso con argumentos ofensivos para buscar la victoria.

El conjunto parisino deberá prestar atención a las posibles ausencias de Nuno Mendes, mientras que el Barcelona afrontaría el encuentro sin Andreas Christensen, Jules Koundé, Eric García y Roony Bardghji, según la información previa suministrada.

Entre los nombres que podrían marcar diferencias destacan Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Vitinha por el conjunto parisino, así como Lamine Yamal, Raphinha y Pedri por el Barcelona.

Se espera un encuentro de alta intensidad, con dos equipos que buscarán imponer su propuesta ofensiva y sumar tres puntos importantes en la fase de liga.

Manchester City vs. AEK Atenas: los ingleses buscan recuperarse

El Manchester City recibe al AEK Atenas en el Etihad Stadium, con la necesidad de responder después de la derrota por 4-2 ante el PSG en la jornada anterior.

El equipo inglés buscará recuperar terreno en la competición europea, aunque llega con interrogantes relacionados con el estado físico de algunos jugadores. Erling Haaland aparece como duda, mientras que otros futbolistas también han presentado problemas físicos, de acuerdo con la información previa del encuentro.

El AEK Atenas intentará aprovechar cualquier oportunidad para complicar al conjunto local y conseguir un resultado positivo fuera de casa.

La atención estará puesta en la capacidad del City para recuperar su eficacia ofensiva y evitar nuevos errores defensivos en un partido en el que necesita sumar.

Napoli vs. Bodø/Glimt: los italianos, obligados a reaccionar

El Napoli recibe al Bodø/Glimt en el estadio Diego Armando Maradona, en un compromiso importante para las aspiraciones del conjunto italiano.

El Napoli llega presionado después de perder sus dos primeros partidos de la fase de liga, por lo que necesita una victoria para comenzar a recuperar terreno. Enfrente tendrá a un rival noruego que viene de derrotar 1-0 al Borussia Dortmund y que buscará prolongar su buen momento.

Entre las novedades del equipo italiano destaca la posible presencia de Kevin De Bruyne y Rasmus Højlund en el once titular, mientras que David Neres continúa como baja, según los datos proporcionados para esta previa.

El Napoli intentará imponer condiciones en casa ante un adversario que ha demostrado capacidad para competir contra clubes de mayor trayectoria europea.

Liverpool vs. Villarreal: Anfield pone a prueba al equipo español

El Liverpool recibe al Villarreal en Anfield, en otro de los partidos destacados de la jornada.

Los ingleses llegan después de imponerse por 6-3 al LASK, resultado que confirmó su capacidad ofensiva en la competición. El objetivo será mantener esa productividad frente a un Villarreal que buscará reducir los espacios y dificultar la circulación del balón.

El Liverpool afronta el encuentro con algunas preocupaciones físicas en su plantilla, entre ellas las posibles ausencias de Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong, además de las bajas previamente reportadas de Conor Bradley y Hugo Ekitike.

Por el lado español, Nicolas Pépé y Tajon Buchanan figuran entre las ausencias señaladas para el compromiso.

El Villarreal necesitará mantener el orden defensivo y aprovechar sus oportunidades para intentar sumar en uno de los escenarios más exigentes del fútbol inglés.

FC Porto vs. PSV Eindhoven: duelo de alto ritmo en Portugal

El FC Porto se mide al PSV Eindhoven en el Estadio do Dragão, en un partido que enfrenta a dos equipos con tradición en las competiciones europeas.

Los portugueses buscarán hacer valer su localía, mientras que el conjunto neerlandés intentará conseguir un resultado que le permita fortalecer sus aspiraciones en la fase de liga.

La capacidad para controlar el mediocampo y aprovechar las oportunidades en las áreas podría resultar determinante en un encuentro que promete intensidad desde el inicio.

AS Roma vs. Slovan Bratislava: los italianos buscan hacerse fuertes en casa

La AS Roma recibe al Slovan Bratislava en el Estadio Olímpico de Roma, con el objetivo de sumar tres puntos ante su afición.

El equipo italiano tendrá la responsabilidad de asumir la iniciativa frente a un rival que buscará resistir la presión y aprovechar los espacios que puedan aparecer durante el partido.

La Roma intentará convertir su dominio territorial en ocasiones claras de gol para evitar complicaciones ante el conjunto eslovaco.

Stuttgart vs. Atlético de Madrid: prueba exigente para los rojiblancos

El VfB Stuttgart se enfrenta al Atlético de Madrid en el Mercedes-Benz Arena, en un compromiso que exigirá máxima concentración al conjunto español.

El Stuttgart buscará aprovechar su condición de local y la intensidad de su juego para complicar al Atlético, que intentará imponer su experiencia en competiciones continentales.

El equipo madrileño necesitará mantener el equilibrio entre defensa y ataque, especialmente ante un adversario que puede generar peligro cuando encuentra espacios.

Horarios de los partidos de la Champions League

La programación de este martes incluye dos encuentros en el primer turno y siete partidos en el horario estelar.

Primer turno — 11:45 a. m. de Panamá

Fenerbahçe vs. Slavia Praga.

Sabah FC vs. Borussia Dortmund.

Segundo turno — 2:00 p. m. de Panamá

PSG vs. FC Barcelona — Parque de los Príncipes.

— Parque de los Príncipes. Manchester City vs. AEK Atenas — Etihad Stadium.

— Etihad Stadium. Napoli vs. Bodø/Glimt — Estadio Diego Armando Maradona.

— Estadio Diego Armando Maradona. FC Porto vs. PSV Eindhoven — Estadio do Dragão.

— Estadio do Dragão. AS Roma vs. Slovan Bratislava — Estadio Olímpico de Roma.

— Estadio Olímpico de Roma. Liverpool vs. Villarreal — Anfield.

— Anfield. VfB Stuttgart vs. Atlético de Madrid — Mercedes-Benz Arena.

La jornada 3 de la Champions League presenta una oportunidad importante para que los principales clubes europeos consoliden su posición en la fase de liga. Todas las miradas estarán puestas en París, donde PSG y Barcelona protagonizarán el duelo que acapara la atención de los aficionados.