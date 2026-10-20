Cristiano Ronaldo | Ten Hag dice que de CR7 decepcionó al Manchester United

Ten Hag también se refirió a promesas incumplidas por parte de la directiva antes de su despido en 2024 , poco después de haber renovado .

Londres, Reino Unido/El exentrenador del Manchester United Erik ten Hag acusó a Cristiano Ronaldo de haber decepcionado al equipo durante su tiempo como DT del club inglés.

El astro portugués estaba de regreso al Manchester United cuando Ten Hag fue contratado en 2022.

La relación del neerlandés con Ronaldo se volvió tensa rápidamente, y el atacante rechazó entrar como cambio en una victoria contra el Tottenham en octubre de 2022.

Ronaldo no fue convocado en el siguiente partido contra el Chelsea y dio una entrevista explosiva en televisión, diciendo que se sentía traicionado por el club y que no respetaba a Ten Hag.

Jugador y club llegaron a un acuerdo mutuo el mes siguiente para dar por finalizado su contrato.

"Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí, porque habíamos planificado (la temporada) con él", dijo Ten Hag en una entrevista con el diario especializado The Athletic.

"Obviamente es uno de los mejores en la historia del fútbol. Le respetaba mucho. Pero en aquel momento, como entrenador, tenía que tomar la decisión racional y mantener a los jugadores que admiro dentro", añadió.

El neerlandés indicó que Ronaldo se fue de sesiones de entrenamiento y que no completó la carrera completa que se impuso a los jugadores tras caer derrotados 4-0 contra el Brentford esa temporada.

"Le confronté sobre eso. Muchas veces dije 'Ronnie, todos quieren trabajar para ti, para que estés en la posición correcta, pero si no puedes llegar al área no puedes marcar. No fue capaz de hacer eso", dijo Ten Hag.

"No corría ni con la posesión ni sin ella. La razón es que no se preparó", sentenció.

Ten Hag también se refirió a promesas incumplidas por parte de la directiva antes de su despido en 2024, poco después de haber renovado.

El DT neerlandés acusó al United de algunos de sus problemas, diciendo que quedó humillado cuando se vendió al escocés Scott McTominay al Nápoles sin su consentimiento.

"Dije 'No vendáis a Scott McTominay'" y al final lo vendieron. Por supuesto quedé avergonzado y decepcionado", dijo, mencionando además que pidió los fichajes de Harry Kane, Declan Rice y Frenkie de Jong.

"Me prometieron lealtad, respaldarme y comunicación, prometieron que estábamos alineados. Hablamos sobre los problemas. Pero no mantuvieron sus promesas", lamentó.