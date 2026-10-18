'Dibu' Martínez: El portero argentino envió un mensaje alentador en redes sociales sobre su condición física

El campeón del mundo en 2022 fue víctima de un violento choque con el defensa central Jarrad Branthwaite, en la segunda parte, en el momento en que intentaba despejar un tiro libre.

Londres, Reino Unido/El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, víctima de un golpe el sábado durante el partido contra el Everton, fue operado de una fractura de mandíbula, anunció este domingo su club, el Chelsea, y estará de baja varias semanas.

El jugador de 34 años "fue trasladado al hospital para realizarle pruebas adicionales, que confirmaron una fractura de mandíbula que requería una intervención quirúrgica", detalló el club londinense en un comunicado.

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"En unas semanas volvemos ya", escribió el Dibu en un mensaje en las redes sociales, acompañado de una foto suya en la cama del hospital.

El campeón del mundo en 2022 fue víctima de un violento choque con el defensa central Jarrad Branthwaite, en la segunda parte, en el momento en que intentaba despejar un tiro libre.

Las asistencias médicas estuvieron atendiéndolo sobre el césped unos diez minutos, antes de evacuarlo en camilla.

El guardameta belga Mike Penders lo reemplazó para el tramo final del partido, que los Blues ganaron por 2-0.

El Arsenal bate al Nottingham Forest con un solo disparo a portería

El Arsenal tuvo dificultades para materializar su dominio pero acertó en su único disparo a puerta en el campo del Nottingham Forest (1-0) este domingo, tres días antes de desafiar al Bayern Munich en la Champions.

Este sexto triunfo en siete jornadas permite a los londinenses conservar la segunda plaza (18 puntos), por delante del Brighton (3º, 16 puntos) y por detrás del Manchester City (1º, 21 puntos).

Ante el 18º de la Premier League, el Arsenal careció de creatividad, velocidad y ocasiones claras en la primera parte, antes de firmar una actuación más dominante y animada en la segunda.

El extremo Noni Madueke, que entró al descanso en lugar de Eberechi Eze, aportó vivacidad y fue quien convirtió el único disparo a puerta del Arsenal en el gol de la victoria.

El delantero inglés encadenó un regate y un recorte ante el colombiano Daniel Muñoz y luego armó un disparo que un rival desvió ligeramente (80').

Hasta entonces, los Gunners habían adolecido de falta de precisión, especialmente en los remates de cabeza del alemán Kai Havertz (37') y el brasileño Gabriel (67'), y en una volea de Declan Rice (72'), todos por encima de la portería del belga Matz Sels.

El equipo del entrenador español Mikel Arteta sufrió un último susto cuando el brasileño Murillo se lanzó a una improbable serie de regates, pero el central tampoco acertó ante el marco (90+2').

El Nottingham Forest sigue sin haber marcado ni un solo gol en casa esta temporada en liga.