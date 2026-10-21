Escándalo en el fútbol paraguayo: Imponen código de vestimenta a una fotógrafa ¿qué ocurrió?

El intento de restricción laboral provocó un fuerte rechazo en redes sociales y la posterior retractación de la dirigencia del club.

Panamá/Un polémico flyer difundido por la jefatura de prensa del club Sportivo Ameliano desencadenó una fuerte controversia en el ámbito deportivo paraguayo.

La directiva de la institución debió retractarse públicamente y emitir un pedido de disculpas tras las severas críticas generadas por intentar restringir la vestimenta de la fotógrafa deportiva Adriana Caballero.

El origen de la polémica

La tensión comenzó cuando la institución presentó una queja formal ante el medio de comunicación en el que trabaja la fotógrafa. De forma paralela, a través de la jefa de prensa del club, Milena Olmedo, se emitió una recomendación que establecía prohibiciones explícitas sobre la vestimenta laboral de la profesional, prohibiendo el uso de shorts, blusas escotadas y ropa que dejara el abdomen al descubierto.

Ante estas restricciones, Adriana Caballero defendió su libertad para ejercer el periodismo gráfico y cuestionó que se llegara al extremo de reclamar por una fotografía suya publicada en redes sociales. Respecto a la situación, la fotógrafa expresó: “Siempre voy de acuerdo a mi comodidad. Cuando leí el comunicado me chocó, pero dije: ya está, tarde o temprano iba a pasar. Esto puede perjudicar a mis colegas”.

Desmarque institucional y disculpas oficiales

Tras la ola de repudio recibida en plataformas digitales, el Sportivo Ameliano se vio forzado a dar marcha atrás. El presidente de la entidad, Héctor Melgarejo, brindó una entrevista en el programa radial Fútbol a lo Grande de Radio Monumental 1080AM para desligar a la comisión directiva del hecho. El dirigente calificó la publicación como “una boludez” y enfatizó que todos los trabajadores de prensa pueden asistir vestidos como se sientan más cómodos para trabajar. Asimismo, Melgarejo afirmó desconocer los motivos que llevaron a la jefa de prensa a difundir dicho comunicado y aclaró que la medida no contaba con la autorización del club.

Finalmente, la institución oficializó un comunicado expresando sus debidas disculpas por el malestar ocasionado. Tras aclarar lo sucedido, Melgarejo se refirió al ámbito futbolístico y al próximo duelo del equipo frente a Olimpia en la Fortaleza de Pikysyry, destacando la alta expectativa del público al quedar únicamente 1.500 entradas disponibles para el sector de preferencias.