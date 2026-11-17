Los lusos dominaron la posesión con 69%, pero los galeses generaron las ocasiones más claras en la Liga de Naciones de la UEFA.

Panamá/Gales y Portugal igualaron 2-2 en los primeros 45 minutos de su duelo de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en un tiempo de ida y vuelta que se definió con un gol sobre el final.

Bruno Fernandes abrió el marcador para los portugueses al minuto 11, pero la reacción galesa llegó de inmediato: David Brooks igualó al 13 y Sorba Thomas completó la remontada al 40. Cuando parecía que Gales se iría arriba al descanso, Pedro Neto empató al 43.

Portugal controló el balón con 69% de posesión y 418 pases, con una precisión del 93%. Gales, con 31% y 181 pases (86% de acierto), fue más directo y más peligroso. Los locales hicieron 10 remates, cinco al arco, contra seis de Portugal, cuatro al marco. Gales también tuvo cuatro ocasiones claras, de las que aprovechó dos, mientras que Portugal generó dos y marcó una.

El xG quedó parejo, con 0.99 para Gales y 1.08 para Portugal, pero el xGOT marca la diferencia. Los disparos galeses al arco tuvieron un valor de 2.29, frente a 0.90 de los portugueses, lo que muestra que Gales encontró los mejores remates. Portugal se mantuvo en el partido por su portero, que detuvo tres de cinco, mientras que el arquero galés detuvo dos de cuatro.

Portugal se impuso en el último tercio, con 85 pases en esa zona y 82% de efectividad, frente a 25 y 60% de Gales. Además, fue más profundo en la creación, con un xA de 1.11 contra 0.46. Gales ganó más duelos (12 a 9) y cometió menos faltas (2 a 5).