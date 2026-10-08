Hernán 'Bolillo' Gómez es ratificado en el puesto de técnico de la selección de El Salvador

A pesar de los malos resultados en la Liga de Naciones de Concaf, la Federación Salvadoreña de Fútbol le da su voto de confianza al entrenador colombiano.

El Salvador/El entrenador colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez seguirá como entrenador de la selección de fútbol de El Salvador, pese a su reciente tropiezo en Liga de Naciones de Concacaf, anunció este jueves la Federación local.

La "Selecta" terminó su participación el lunes como última de su grupo en la Liga A del torneo regional al empatar 1-1 con Martinica y perdió la categoría al bajar a la Liga B.

Pese al fracaso, el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) ratificó la continuidad de Gómez, quien había prometido renunciar si descendían de categoría.

Ahora El Salvador jugará una repesca en noviembre contra San Martín por uno de los últimos boletos a la fase preliminar de la Copa Oro, el torneo más importante de la Concacaf.

"Los últimos resultados nos duelen y debemos de asumirlos con mucha responsabilidad" y dar "continuidad implica corregir, fortalecer el cuerpo técnico y ampliarlo", dijo en un comunicado el presidente de la Fesfut, Yamil Bukele.

"Entendemos la frustración de nuestra afición y compartimos la exigencia de mejores resultados", pero un cambio de entrenador "supone iniciar otra etapa de diagnóstico y adaptación", argumentó.

Bukele es hermano del presidente salvadoreño Nayib Bukele, muy popular por su lucha contra las pandillas, pero señalado por oenegés de graves violaciones de derechos humanos.

El "Bolillo" tomó la dirección técnica de El Salvador en febrero de 2025 y también fracasó en su objetivo de clasificar al pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionado salvadoreño no juega una Copa del Mundo desde España 1982.

Con Gómez al frente, la selección salvadoreña ha cosechado cuatro victorias, seis derrotas y diez empates.