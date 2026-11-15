Jamaica vs México resultado | Los Reggae Boyz sorprenden al TRI en Liga de Naciones

El partido de vuelta de esta llave se jugará el martes en el estadio BBVA , en Monterrey .

Kingston, Jamaica/Jamaica venció 3-2 a México, que acumuló su quinto partido sin ganar con el entrenador Rafael Márquez, el sábado en partido de ida de cuartos de final de la Liga Naciones de Concacaf.

La escuadra caribeña ganó en el estadio Nacional de Kingston con goles de Jesús Gallardo, en propia puerta al minuto 27, Renaldo Cephas al 46', y Richard King, al 63'. El once azteca descontó con anotaciones de Gilberto Mora al 71' y Julián Quiñones diez minutos después.

El Tri tuvo dos claras oportunidades durante la primera mitad, pero Santiago Giménez y Quiñones desperdiciaron remates frontales ante el portero Jahmali Waite.

Los Reggae Boyz se pusieron en ventaja con el autogol concedido por Gallardo tras un tiro de esquina.

Al arranque del segundo tiempo, Jamaica paseó la pelota sobre el área mexicana y Cephas definió el 2-0 con un disparo cruzado.

King sentenció el 3-0 con un penal.

México reaccionó y suavizó la derrota: Mora anotó el 3-1 con un disparo desde los linderos del área y Quiñones firmó el 3-2 de penal.

El partido de vuelta de esta llave se jugará el martes en el estadio BBVA, en Monterrey.

Alineaciones:

Jamaica: Jahmali Waite - Kyle Ming (Denzel Hall, 46), Joel Latibeaudiere, Richard King, Miguel Freckleton - Ronaldo Webster, Karoy Anderson, Courtney Clarke (Dwight Merrick, 83) - Kaheim Dixon (Khori Bennett, 74), Javon East (Christopher Ainsworth, 83), Renaldo Cephas (Ricky-Jade Jones, 74). DT: Rudolph Speid.

México: Raúl Rangel - Israel Reyes, César Montes (Kevin Álvarez, 64), Johan Vásquez, Jesús Gallardo - Erik Lira, Luis Romo (Santiago Sandoval, 64), Gilberto Mora - Roberto Alvarado (Alexis Vega, 71), Santiago Giménez (Jesús Corona, 71), Julián Quiñones. DT: Rafael Márquez.