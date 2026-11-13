Liga de Naciones UEFA | Alemania gana a Serbia y asegura una ‘final’ por los cuartos de final

Los alemanes dependerán de sí mismos el lunes en Berlín: con una victoria ante Países Bajos, sea cual sea el resultado de Grecia, estarán en los cuartos de final.

Múnich, Alemania/Alemania venció este viernes a Serbia por 3-1 en Belgrado, en la quinta jornada de la Liga de Naciones, y se aseguró una ‘final’ contra Países Bajos el lunes por la noche en Berlín para lograr una plaza en los cuartos de final.

Con ocho puntos en su casillero antes de la última jornada, los alemanes cuentan con tres unidades menos que Países Bajos, que vapuleó a Grecia en Ámsterdam (7-0).

Grecia comparte la segunda plaza del grupo con Alemania, ambas con 8 puntos.

El amplio triunfo neerlandés permite a los hombres de Jürgen Klopp seguir teniendo todas las cartas en la mano, con la clasificación asegurada en caso de victoria, sea cual sea el resultado, el lunes en el Olympiastadion de Berlín contra Países Bajos.

Un empate también podría bastar a los alemanes, en caso de derrota griega contra Serbia a la misma hora.

Xavi y Países Bajos se regalan un 7-0 ante Grecia por la Liga de Naciones

La selección de Países Bajos, dirigida por Xavi Hernández, se dio un festín ante Grecia (7-0) este viernes en Ámsterdam para situarse en solitario al frente de su grupo de la Liga de Naciones, tres días antes de un desplazamiento decisivo a Alemania.

Los neerlandeses, invictos con 11 puntos, necesitarán uno el lunes en Berlín ante los hombres de Jürgen Klopp para alcanzar los cuartos.

En cuanto a los griegos, alcanzados en la clasificación por los alemanes (8 puntos), les interesará mucho imponerse en casa ante Serbia esperando un tropiezo de la Mannschaft.

Pero ¿en qué estado de ánimo estarán los hombres del seleccionador Ivan Jovanovic 72 horas después de esta debacle, una de las peores de su historia?

En el estadio Johan Cruyff, la Oranje dejó el partido visto para sentencia en menos de veinte minutos, bien ayudada por una defensa rival catastrófica, con su central Dinos Mavropanos como símbolo, doblemente culpable ya en el minuto 6.

Dos malos pases consecutivos del jugador del West Ham beneficiaron a Crysencio Summerville, que aprovechó encantado el regalo para abrir el marcador.

Los helenos fueron después meros espectadores de una rápida acción inspirada por Jurrien Timber y Joey Veerman y culminada por Tijani Reijnders (2-0, 12').

Lanzado, el delantero de Al Qadsiah se regaló un triplete, sacando luego provecho de un acertado control con el pecho de Donyell Malen (18') antes de recibir una magnífica asistencia de Denzel Dumfries (33').

La velada se convirtió en un fiasco para los griegos, noqueados en el 40' tras un notable número técnico de Malen en beneficio de Timber para el 5-0.

Y la humillación fue total con una segunda parte nuevamente claramente dominada por los hombres de Xavi, que aumentaron la cuenta gracias a Timber, con su segundo tanto de la noche (59'), y a Malen, por fin goleador tras haber dado dos asistencias decisivas (61').

Revelación de su grupo en esta Liga de Naciones, Grecia vivió una noche de pesadilla.