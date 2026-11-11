Liga de Naciones | La selección de España y la Portugal pos-Ronaldo defienden invicto

España se medirá el jueves a la República Checa en Praga , colista en el Grupo 3 con cero puntos , sin su estrella Lamine Yamal , que se recupera de unas molestias en la rodilla .

París, Francia/España, vigente campeona mundial, y Portugal, ya sin Cristiano Ronaldo tras su retirada de la Seleção, afrontan las dos últimas jornadas de la Liga de Naciones de Europa con el objetivo de mantener la imbatibilidad en el torneo.

Únicos equipos que han sumado el pleno de 12 puntos, los vecinos ibéricos, coorganizadores del Mundial 2030 junto a Marruecos, ya están clasificados para los cuartos de final, aunque aún deben confirmarse como campeones de sus respectivos grupos.

Otras potencias como Francia e Inglaterra, semifinalistas en el último Mundial, también tienen cerca el pase a cuartos, mientras que la Alemania de Jürgen Klopp y la Noruega de Erling Haaland lo tienen más complicado.

. A Praga sin Lamine Yamal

España se medirá el jueves a la República Checa en Praga, colista en el Grupo 3 con cero puntos, sin su estrella Lamine Yamal, que se recupera de unas molestias en la rodilla.

El extremo azulgrana sí debería estar el domingo para el último partido contra Inglaterra, donde ambos se jugarán, a priori, el liderato.

Para tener opciones de trepar a la punta, los Tres Leones, que están a tres puntos de la Roja, deberán ganar antes a Croacia.

“Soy optimista y creemos que el viernes va a estar con nosotros”, dijo Luis de la Fuente.

El seleccionador español tampoco podrá contar para el primer partido con el goleador Mikel Oyarzabal, con gripe, por lo que llamó al extremo del Liverpool Víctor Muñoz.

El capitán inglés Harry Kane, reciente ganador del Balón de Oro, se convertirá en el jugador con más internacionalidades en la historia de Inglaterra, ahora empatado a 125 con Peter Shilton, si juega contra Croacia o España.

Los ingleses también cuentan con el gran momento de forma de Jude Bellingham para apurar sus opciones de acabar primeros.

. Comienza la era pos-Ronaldo

En la ventana precedente, Cristiano Ronaldo fue de nuevo protagonista, pero esta vez no por sus goles, sino por abandonar la concentración de Portugal tras enfrentarse al seleccionador Jorge Jesus por no haber jugado contra Noruega.

La leve sanción que recibió de la Federación Portuguesa (30 días y 255 euros de multa) le permitía regresar para los dos últimos partidos.

Pero Ronaldo sorprendió al anunciar la semana pasada que ponía fin a una trayectoria de 23 años con la Seleção, de la que es el jugador con más partidos (234) y máximo goleador (146).

Portugal no notó el lío montado por su capitán y sumó cuatro victorias en la ventana anterior, con lo que se aseguró el pase a cuartos. Le falta un punto para liderar el Grupo 4.

El otro boleto se lo jugarán entre Dinamarca (6 puntos), Gales y Noruega (empatados con 3 unidades).

Los Vikingos de Haaland, cuartofinalistas en el Mundial, necesitan ganar en casa a Gales y vencer en la última jornada en Dinamarca para clasificar.

. Alemania contra las cuerdas

El inicio de Jürgen Klopp como seleccionador alemán no ha sido todo lo exitoso que esperaba: una sola victoria (contra Serbia), dos empates y una derrota que dejan su pase en el aire.

Con cinco puntos, la Mannschaft está a tres de Países Bajos y Grecia, sus próximos rivales, que se jugarán el primer boleto el viernes en Ámsterdam.

Una victoria griega pondría patas arriba este grupo, ya que los dos favoritos, Alemania y Países Bajos, se lo jugarían todo el lunes en Berlín.

Klopp o Xavi Hernández, que también se estrenó en el banquillo Oranje, podrían quedar tocados de confirmarse el fiasco de quedar eliminados.

. Sin Mbappé

A otro de los técnicos que se estrenó en el cargo en la ventana anterior, Zinédine Zidane, le fue mucho mejor con los Bleus, con tres victorias y un empate, por lo que los franceses solo necesitan sumar un punto para clasificar.

Regresa a la convocatoria Kylian Mbappé, que se lesionó en la rodilla en el primer partido en Turquía y no jugó los siguientes encuentros.

Pero el capitán de los Bleus se perderá el partido del jueves contra Italia en Milán.

“Ha sentido un pequeño dolor (en los isquiotibiales) y no vamos a correr ningún riesgo. Es lamentable perder jugadores, pero forma parte del juego”, dijo Zidane este miércoles.

El duelo contra la Azzurra será especialmente atractivo, ya que en caso de derrota italiana, el anfitrión podría verse superado en la clasificación por Bélgica, que jugará en Turquía.

El eventual revés ahondaría aún más la crisis de un equipo tetracampeón del mundo que aún trata de recuperarse de la crisis provocada por su ausencia en los últimos tres mundiales.

Turquía estrenará seleccionador tras el despido de Vincenzo Montella, cesado luego del decepcionante papel en el Mundial de Norteamérica y de cuatro derrotas consecutivas en el inicio de la Liga de Naciones.

Su sustituto es el exinternacional turco Sergen Yalçin.