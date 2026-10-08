El especial regalo de Benín para Lionel Messi y el simbólico encargo para Antonela Roccuzzo

Lionel Messi se despidió de la selección de Argentina en una noche cargada de emociones.

Panamá/La despedida de Lionel Messi con la Selección argentina tuvo un detalle particular antes del partido ante Benín en el Estadio Monumental. Durante el tradicional saludo protocolar, el capitán argentino recibió un regalo que iba mucho más allá de un simple recuerdo del rival.

El encargado de entregárselo fue Sessi D'Almeida, capitán de la selección de Benín, quien puso en manos de Messi una estatuilla con un profundo significado para el país africano.

Pero la historia detrás del obsequio tenía un destinatario especial.

Un regalo para Messi, pero con un mensaje para Antonela

Aunque fue Messi quien recibió la estatuilla sobre el césped del Monumental, el regalo tenía como destinataria final a su esposa, Antonela Roccuzzo.

Así lo explicó Jean Marc Adjovi Boco, asesor del Ministerio de Deportes de Benín, quien contó que la pieza llegó acompañada de un particular encargo para la esposa del capitán argentino: "cuidar al rey".

El mensaje fue entregado con un tono simbólico y afectuoso, haciendo referencia al lugar que ocupa Messi no solo como capitán de Argentina, sino también como una de las figuras más reconocidas de la historia del fútbol.

La escultura que representa a las Amazonas de Benín

La pequeña figura entregada a Messi es una réplica del Monumento a las Amazonas, una de las obras más representativas de Benín.

El monumento original se encuentra en la Explanada de las Amazonas, en Cotonú, la capital económica del país, y representa a una guerrera del antiguo reino de Dahomey.

La obra rinde homenaje a las Agoodjié, también conocidas como Mino, un histórico cuerpo militar formado exclusivamente por mujeres que tuvo un papel destacado en la defensa del Reino de Dahomey.

La tradición histórica sitúa sus primeros antecedentes durante el reinado de Tassi Hangbé, entre 1708 y 1711, mientras que posteriormente el cuerpo fue reorganizado durante el gobierno del rey Guézo.

Un símbolo de fuerza y valentía

El monumento que domina la explanada de Cotonú tiene aproximadamente 30 metros de altura y un peso cercano a las 150 toneladas, con un revestimiento de bronce.

La figura representa a una guerrera en movimiento y se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Benín.

Para el pueblo beninés, la imagen de las Amazonas está vinculada con valores como la fuerza, el coraje, la valentía y el patriotismo.

Por eso, el pequeño obsequio que recibió Messi en el Monumental llevaba consigo una parte de la historia y la identidad de Benín.

Y aunque el capitán argentino fue quien recibió la estatuilla frente a miles de aficionados, el mensaje que acompañó el presente terminó teniendo como destinataria a Antonela Roccuzzo: cuidar al rey.