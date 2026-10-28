Panamá/¡Bienvenidos al partido entre Brasil y Polonia, por los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026!

La emoción de la fase eliminatoria continúa en Rabat, donde brasileñas y polacas se enfrentan en el Complejo de Fútbol Mohammed VI, Campo 4, con el objetivo de conseguir un boleto a los cuartos de final del torneo.

Brasil: La selección brasileña presenta una formación 4-2-3-1, con Nathy como guardameta titular. La línea defensiva está integrada por Isa Rech, Yasmin Queiroz, Sarah Coelho y Marcela Bontorim.

En el mediocampo aparecen Carol Melo y Helena, mientras que Pepe completa la zona de creación junto a las jugadoras de vocación ofensiva. En ataque, el equipo cuenta con Sofia Gamonal y Greise Kelly como principales referencias, dentro de un planteamiento que busca generar oportunidades para superar a la defensa polaca.

Polonia: El conjunto polaco apuesta por un esquema 3-5-2, con Hanna Buchta en la portería. La defensa está conformada por Lena Saja, Zofia Switala y Nicola Galuszka, mientras que Helena Zarzycka, Michalina Wisniewska, Maja Leskiewicz, Blanka Zajac, capitana del equipo, y las jugadoras restantes del mediocampo completan la estructura de cinco futbolistas en esa zona.

En la delantera, Zofia Cendrowska y Wiktoria Skrzypczak lideran el ataque polaco, con el objetivo de conseguir la clasificación a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2026.

Dos selecciones, un mismo objetivo: avanzar a los cuartos de final y mantener vivo el sueño de conquistar el título mundial.

¡El balón está a punto de rodar en Marruecos! Acompáñanos en este emocionante encuentro de la Copa Mundial Femenina Sub-17.