Mundial femenino Sub17 EN VIVO por TVMAX | Marruecos vs Nueva Zelanda conoce más de estas dos selecciones

Panamá/Las selecciones femeninas de Marruecos y Nueva Zelanda forman parte del Grupo A de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026, sector que comparten con los combinados de Alemania y Argentina.

Forma de clasificación: Clasificó directamente por su condición de país anfitrión .

Clasificó directamente por su condición de . Historial en la competencia: Registra tres participaciones en el torneo (2022, 2025 y 2026). Su resultado más destacado lo consiguió en la edición de 2025, en la cual alcanzó los octavos de final .

Registra en el torneo (2022, 2025 y 2026). Su resultado más destacado lo consiguió en la edición de 2025, en la cual alcanzó los . Cuerpo técnico: Dirigida por el entrenador Youness Rabie .

Dirigida por el entrenador . Jugadora a seguir: Nessma Mouradi, delantera del Paris FC que destaca por su habilidad en el regate y capacidad goleadora. Viene de ser la máxima anotadora de los Juegos Mediterráneos con cinco goles, liderando a su selección a la medalla de bronce.

Nueva Zelanda: Tradición e impacto ofensivo

Forma de clasificación: Obtuvo su cupo al coronarse campeona del Campeonato Femenino Sub-16 de la OFC , certamen en el que registró un ataque contundente de 22 goles en cinco partidos.

Obtuvo su cupo al coronarse , certamen en el que registró un ataque contundente de 22 goles en cinco partidos. Historial en la competencia: Acumula 10 participaciones mundialistas (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024, 2025 y 2026). Su mejor actuación histórica fue el tercer lugar obtenido en 2018 .

Acumula (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024, 2025 y 2026). Su mejor actuación histórica fue el . Cuerpo técnico: Liderada por la entrenadora Alana Gunn .

Liderada por la entrenadora . Jugadora a seguir: Isla Robson, atacante que convirtió seis goles en la fase clasificatoria de Oceanía (incluyendo un hat-trick frente a Tonga). Es una delantera caracterizada por su serenidad en el área, capacidad asociativa y dominio de ambos perfiles.

Otras selecciones que forman parte del Grupo A

Alemania: Potencia y tradición europea

Forma de clasificación: Obtuvo su cupo al proclamarse campeona del Campeonato Femenino Sub-17 de la UEFA 2026 .

Obtuvo su cupo al proclamarse campeona del . Historial en la competencia: Acumula 8 participaciones mundialistas (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022 y 2026). Su mejor resultado histórico fue el tercer lugar alcanzado en 2008 .

Acumula (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022 y 2026). Su mejor resultado histórico fue el . Cuerpo técnico: Dirigida por la entrenadora Sabine Loderer .

Dirigida por la entrenadora . Jugadora a seguir: Marie Kleemann, delantera decisiva en la consagración europea tras marcar en la semifinal contra Noruega y sellar el título con el único gol de la final ante Francia. En septiembre de 2026 debutó como profesional en la Bundesliga con el RB Leipzig.

Argentina: Debut histórico e ilusión sudamericana