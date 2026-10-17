Mundial femenino Sub17 EN VIVO por TVMAX | Marruecos vs Nueva Zelanda conoce más de estas dos selecciones
Panamá/Las selecciones femeninas de Marruecos y Nueva Zelanda forman parte del Grupo A de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026, sector que comparten con los combinados de Alemania y Argentina.
Marruecos: La selección anfitriona
- Forma de clasificación: Clasificó directamente por su condición de país anfitrión.
- Historial en la competencia: Registra tres participaciones en el torneo (2022, 2025 y 2026). Su resultado más destacado lo consiguió en la edición de 2025, en la cual alcanzó los octavos de final.
- Cuerpo técnico: Dirigida por el entrenador Youness Rabie.
- Jugadora a seguir: Nessma Mouradi, delantera del Paris FC que destaca por su habilidad en el regate y capacidad goleadora. Viene de ser la máxima anotadora de los Juegos Mediterráneos con cinco goles, liderando a su selección a la medalla de bronce.
Nueva Zelanda: Tradición e impacto ofensivo
- Forma de clasificación: Obtuvo su cupo al coronarse campeona del Campeonato Femenino Sub-16 de la OFC, certamen en el que registró un ataque contundente de 22 goles en cinco partidos.
- Historial en la competencia: Acumula 10 participaciones mundialistas (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024, 2025 y 2026). Su mejor actuación histórica fue el tercer lugar obtenido en 2018.
- Cuerpo técnico: Liderada por la entrenadora Alana Gunn.
- Jugadora a seguir: Isla Robson, atacante que convirtió seis goles en la fase clasificatoria de Oceanía (incluyendo un hat-trick frente a Tonga). Es una delantera caracterizada por su serenidad en el área, capacidad asociativa y dominio de ambos perfiles.
Otras selecciones que forman parte del Grupo A
Alemania: Potencia y tradición europea
- Forma de clasificación: Obtuvo su cupo al proclamarse campeona del Campeonato Femenino Sub-17 de la UEFA 2026.
- Historial en la competencia: Acumula 8 participaciones mundialistas (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022 y 2026). Su mejor resultado histórico fue el tercer lugar alcanzado en 2008.
- Cuerpo técnico: Dirigida por la entrenadora Sabine Loderer.
- Jugadora a seguir: Marie Kleemann, delantera decisiva en la consagración europea tras marcar en la semifinal contra Noruega y sellar el título con el único gol de la final ante Francia. En septiembre de 2026 debutó como profesional en la Bundesliga con el RB Leipzig.
Argentina: Debut histórico e ilusión sudamericana
- Forma de clasificación: Aseguró su boleto al finalizar como finalista del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17.
- Historial en la competencia: Hace su primera aparición en la historia del torneo como selección debutante.
- Cuerpo técnico: Liderada por el director técnico Christian Meloni.
- Jugadora a seguir: Agustina Maldonado, defensora de 17 años que anotó el penal decisivo frente a Venezuela para certificar la clasificación. Aporta liderazgo al plantel tras haber sido la capitana albiceleste en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™.