Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2026: Japón vence a Francia y Venezuela celebra en un final dramático

Canadá, Ghana, Brasil, Japón y Venezuela protagonizaron una jornada de goles y emociones en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

Panamá/Los empates entre Ghana y Brasil, así como las victorias de Japón y Venezuela en los últimos minutos, marcaron la acción de este miércoles 21 de octubre en los grupos C y D.

Grupo C: Canadá gana y Ghana y Brasil firman un empate de seis goles

Canadá 3-2 Noruega

La selección de Canadá consiguió una ajustada victoria por 3-2 frente a Noruega, con una destacada actuación de Reed Tingley, autora de un doblete a los minutos 15 y 32. Adalyn Fairweather amplió la ventaja canadiense al 78'.

Noruega reaccionó en busca de la igualdad y encontró dos anotaciones por medio de Stine Klaeboe-Solemdal, en el tiempo añadido de la primera parte (45'+3'), y Hanne Nesse, al minuto 84. Sin embargo, Canadá sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

El encuentro se disputó en el Campo 1 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, en Rabat.

Ghana 3-3 Brasil

En uno de los partidos más emocionantes de la jornada, Ghana y Brasil empataron 3-3 en un duelo marcado por las alternativas en el marcador y la respuesta ofensiva de ambas selecciones.

La escuadra brasileña tomó la iniciativa con el gol de Nicolly Manuel al minuto 7. Ghana respondió con tantos de Rafia Osman (31') y Gloria Ameaa (35'), pero Kaillany Ranifah igualó para Brasil al 44'.

En la segunda mitad, Indy adelantó nuevamente a la selección brasileña al minuto 57. Cuando parecía que Brasil se llevaría la victoria, Priscilla Mensah apareció al 85' para establecer el 3-3 definitivo y asegurar un punto para Ghana.

El compromiso tuvo lugar en el Campo 3 del Complejo de Fútbol Mohammed VI.

Grupo D: Japón derrota a Francia y Venezuela remonta ante Zambia

Japón 2-0 Francia

La selección de Japón consiguió una importante victoria por 2-0 ante Francia, gracias a un doblete de Mei Hanashiro en los minutos finales del encuentro.

Cuando el partido se acercaba a su conclusión, Hanashiro rompió el empate al minuto 88 y volvió a marcar en el tiempo añadido, al 90'+3', para asegurar el triunfo japonés.

Francia no logró encontrar respuestas en el tramo decisivo y terminó cediendo ante la eficacia del conjunto asiático en el Campo 2 del Complejo de Fútbol Mohammed VI.

Venezuela 3-2 Zambia

La selección de Venezuela protagonizó una remontada agónica para vencer 3-2 a Zambia en un encuentro que se definió en el tiempo añadido.

Zambia tomó ventaja temprano con el gol de Elizabeth Mofya al minuto 4. En la segunda parte, Grace Phiri amplió la diferencia al 54', colocando a Venezuela ante el reto de remontar dos tantos.

La reacción venezolana comenzó con Orliany Duran, quien descontó al minuto 63. Cuando el encuentro entraba en sus últimos instantes, Valeria Rebanales igualó el marcador al 90'+3'.

La emoción se prolongó hasta el 90'+10', cuando Andrea Suarez anotó el gol de la victoria para Venezuela y selló una remontada que tuvo un desenlace dramático.

El partido se disputó en el Campo 4 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, en Rabat.