Mundial femenino Sub17 | Todo lo que debes saber de este certamen que podrá ser visto en TVMAX

Panamá/La décima edición de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA ya tiene definido su escenario y hoja de ruta. El certamen internacional se disputará en Marruecos del 17 de octubre al 7 de noviembre de 2026, reuniendo a las 24 mejores selecciones del planeta en busca de la gloria orbital.

Rabat como capital del fútbol femenino juvenil

La competición se concentrará en Rabat, la capital marroquí. Los compromisos correspondientes a la fase de grupos, octavos de final y cuartos de final se llevarán a cabo en las instalaciones del Complejo de Fútbol Femenino. Por su parte, la fase decisiva —que comprende las semifinales, el duelo por el tercer puesto y la gran final— se escenificará en el Estadio Príncipe Moulay El Hassan. Esta cita forma parte del acuerdo que otorga al país del norte de África la organización consecutiva de las ediciones del torneo entre 2025 y 2029.

Estructura expandida y distribución de cupos

El torneo mantendrá el formato ampliado de 24 equipos que se implementó a partir de 2025. La asignación de plazas por confederación otorga cinco cupos a la CAF (incluyendo al país anfitrión) y a la UEFA. Por su parte, la Concacaf, la CONMEBOL y la AFC cuentan con cuatro billetes cada una, mientras que la OFC dispone de dos representaciones.

Las 24 naciones clasificadas son: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, RP China, Francia, Ghana, Japón, Kenia, RPD de Corea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Polonia, Puerto Rico, Samoa, España, Estados Unidos, Venezuela y Zambia.

Configuración de la fase de grupos

El sorteo oficial ha dejado definidos los seis cuadros de competición:

Grupo A: Marruecos , Nueva Zelanda , Alemania y Argentina .

, , y . Grupo B: RPD de Corea , Puerto Rico , Polonia y Nigeria .

, , y . Grupo C: Canadá , Brasil , Noruega y Ghana .

, , y . Grupo D: Japón , Zambia , Francia y Venezuela .

, , y . Grupo E: Estados Unidos , Samoa , Kenia y RP China .

, , y . Grupo F: España, México, Australia y Chile.

El peso del historial de campeonas

La RPD de Corea acudirá al certamen como la gran potencia a vencer, tras haber conquistado de forma consecutiva las ediciones de 2024 y 2025, sumándolas a sus consagraciones previas en 2008 y 2016. El palmarés histórico del certamen lo completan España (bicampeona en 2018 y 2022), Francia (campeona en 2012), Japón (2014) y la República de Corea (2010).