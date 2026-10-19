Mundial femenino Sub17 resultados | Apabullante victoria de Estados Unidos y triunfos clave de España y China destacan en la jornada

Estados Unidos firmó una goleada histórica, España superó con autoridad a México, RP China venció a Kenia y Australia y Chile repartieron puntos en una jornada intensa del Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2026.

Panamá/La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026™ vivió una jornada de resultados contundentes en los Grupos E y F.

La selección de Estados Unidos protagonizó el marcador más abultado al imponerse por 17-0 a Samoa, mientras que España derrotó 2-0 a México y RP China venció 3-0 a Kenia. Por su parte, Australia y Chile igualaron 1-1 en un encuentro disputado.

Grupo E: Estados Unidos arrolla a Samoa y RP China supera a Kenia

Estados Unidos 17-0 Samoa

La selección de Estados Unidos firmó una goleada de 17-0 ante Samoa en el Campo 3 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, en un encuentro en el que Maddie DiMaria se convirtió en la gran protagonista al marcar siete tantos.

La delantera estadounidense anotó a los minutos 2, 12, 20, 25, 37, 70 y 73, liderando una ofensiva que no dio tregua durante el compromiso.

La cuenta también incluyó un doblete de Loradana Paletta, con goles al 28 y 45+4, además de las anotaciones de Mia Corona (18'), Grace Murray (30'), Amari Manning (57'), Deus Stanislaus (64'), Isa Ortiz (75'), Carolina Reyna (78'), Meila Brewer (87') y Gianna Hanf (90').

El resultado destacó por su amplitud y por la actuación individual de DiMaria, quien concentró siete de los goles del conjunto norteamericano.

RP China 3-0 Kenia

En el Campo 1, RP China consiguió una victoria por 3-0 frente a Kenia, gracias a una actuación ofensiva que tuvo como figura a Xu Xiaotang.

El conjunto asiático abrió el marcador al minuto 12 por medio de Xu Yue, quien adelantó a su selección antes de que el partido llegara al descanso.

En la segunda mitad, Xu Xiaotang amplió la ventaja con dos anotaciones consecutivas, a los minutos 50 y 53, para completar su doblete y asegurar los tres puntos para las chinas.

Grupo F: España vence a México y Australia empata con Chile

España 2-0 México

La selección española se impuso por 2-0 a México en el Campo 2 del Complejo de Fútbol Mohammed VI, con un gol en cada tiempo.

Carolina Ferrera abrió el marcador al minuto 42, poco antes del descanso, para darle la ventaja al conjunto europeo. Ya en la segunda parte, Elena Vizuete anotó al 48 y amplió la diferencia, estableciendo el resultado definitivo.

Con esta victoria, España superó a una selección mexicana que no logró encontrar la manera de revertir el marcador.

Australia 1-1 Chile

En el otro compromiso del Grupo F, Australia y Chile empataron 1-1 en el Campo 4, en un encuentro que tuvo emociones en ambas mitades.

La selección chilena tomó la delantera al minuto 33 gracias a Kiara Concha, quien puso el 1-0 antes del descanso.

Australia reaccionó en el segundo tiempo y encontró la igualdad por medio de Charlotte Bradshaw, autora del tanto al minuto 63.

El empate dejó un punto para cada selección en un partido en el que Chile se adelantó en el marcador, pero las australianas consiguieron responder durante la segunda mitad.

Resultados de la jornada | Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2026

Grupo E

Estados Unidos 17-0 Samoa. Siete goles de Maddie DiMaria.

Siete goles de Maddie DiMaria. RP China 3-0 Kenia. Xu Yue y doblete de Xu Xiaotang.

Grupo F