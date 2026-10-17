Mundial femenino Sub17 resultados | Arranque triunfal de las anfitrionas y exhibición asiática en la jornada inaugural

Panamá/La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026 arrancó oficialmente este 17 de octubre en las instalaciones del Complejo de Fútbol Mohammed VI en Rabat, con cuatro apasionantes encuentros correspondientes a los Grupos A y B.

Grupo A: Marruecos desata la fiesta local y Alemania vence con apuros

En el partido inaugural del torneo (Partido n.º 1), la selección anfitriona de Marruecos arrancó su participación con paso firme al derrotar 4-0 a Nueva Zelanda en el Campo 3 del Complejo Mohammed VI. Tras un primer tiempo sin anotaciones, las locales desequilibraron el marcador en la segunda mitad con un tanto de Sonia Abajiou al minuto 57'. Un gol en propia puerta de la neozelandesa Eden Chaytor al 70' amplió la ventaja marroquí, mientras que Imane Dhissi selló el tercero al 76'. La goleada la cerró Hiba Youssoufi al 82' mediante el cobro de un tiro penal.

Por su parte, en el Campo 1, Alemania sufrió pero logró imponerse 2-1 frente a una combativa selección de Argentina. Las europeas tomaron la delantera al minuto 25' por medio de Johanna Hebben, pero la escuadra albiceleste respondió antes del descanso empatando las acciones al 42' con gol de Oriana Bralo. En la parte complementaria, Mia Kuhn anotó al 52' el gol decisivo que le otorgó los tres puntos a la escuadra germana.

Grupo B: Contundencia coreana y triunfo ajustado de Polonia

La actuación más arrolladora de la jornada inicial la protagonizó la RPD de Corea, que aplastó 6-0 a Puerto Rico en el Campo 2. La ofensiva asiática lució intratable desde los primeros compases con un doblete de Yu Jong Hyang (6' y 38') y las anotaciones de Ri Ui Gyong (19'), Kim Won Sim (34' y 50') y Ri Ye Rim en el tiempo añadido de la primera mitad (45'+1').

En el otro compromiso del Grupo B, disputado en el Campo 4, Polonia superó 2-1 a Nigeria. Wiktoria Skrzypczak puso al frente a las europeas desde el punto penal al minuto 33', y Natalia Skrok aumentó la diferencia al 65'. Las africanas descontaron al 79' a través de Oluebube Umejiaku, pero no les alcanzó para rescatar la igualdad en los minutos finales.