Portugal vs Dinamarca resultado sorpresivo en la Liga de Naciones de la UEFA

Los daneses dominan el marcador 0-3 y muestran mayor contundencia ofensiva. Portugal tiene el 50 % de la posesión, pero registra menos remates y ocasiones de peligro en un partido que todavía no termina.

Panamá/La selección de Dinamarca está dando la sorpresa ante Portugal en la UEFA Nations League. El conjunto danés vence por 0-4 a los portugueses, en un compromiso que todavía se encuentra en desarrollo y en el que las estadísticas reflejan la superioridad visitante en los momentos determinantes del encuentro.

Con goles de Pierre-Emile Hojbjerg de penal al minuto 43, doblete de Rasmus Hojlund (50' y 57') y gol de Joachim Andersen los daneses comandan este partido.

Aunque Portugal mantiene el 50 % de la posesión del balón, no ha conseguido transformar ese dominio en ocasiones claras de peligro. Por el contrario, Dinamarca ha mostrado mayor efectividad en ataque y ha generado mejores oportunidades frente al arco rival.

Los números respaldan el rendimiento de los daneses. En el apartado de goles esperados (xG), Dinamarca registra 1.74, mientras que Portugal apenas alcanza 0.37, una diferencia que evidencia la mayor capacidad del equipo visitante para generar ocasiones de calidad.

Otra estadística que refleja esa diferencia está en las grandes oportunidades de gol. Dinamarca suma tres ocasiones claras, frente a una de Portugal. Además, los daneses registran 19 toques dentro del área rival, mientras que los portugueses contabilizan 14.

En cuanto a los remates, la diferencia también favorece al conjunto visitante, que acumula 13 disparos frente a los seis de Portugal.

Portugal no encuentra respuestas

El resultado representa un duro golpe para el seleccionado portugués, que no ha conseguido imponer su juego ante un equipo danés que está aprovechando mejor sus oportunidades.

Dinamarca, por su parte, está firmando una actuación destacada, con mayor profundidad ofensiva y una producción de peligro que se refleja tanto en el marcador como en los indicadores estadísticos.

El partido continúa en desarrollo, por lo que el marcador y las estadísticas podrían cambiar antes del pitazo final.