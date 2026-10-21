Real Madrid vs RB Leipzig Champions League | Previa, alineaciones probables y pronóstico de la IA

Real Madrid vs. RB Leipzig: el Bernabéu pone a prueba la reacción alemana en la Champions League.

Panamá/El Real Madrid buscará prolongar su racha goleadora en casa ante un RB Leipzig que llega golpeado por sus últimos resultados como visitante.

El compromiso, correspondiente a la fase de liga de la UEFA Champions League, enfrenta a dos equipos con argumentos ofensivos, aunque con realidades diferentes en sus presentaciones recientes.

Real Madrid busca mantener su fortaleza en casa

El Real Madrid afronta este compromiso con tres victorias consecutivas, después de remontar ante la Roma por 4-3 en la segunda jornada de la Champions League y superar al Sevilla por 4-1 en su más reciente presentación liguera.

El conjunto blanco ha ganado sus dos primeros encuentros de esta edición europea y pretende mantener el paso firme en el torneo continental. Su rendimiento en el Santiago Bernabéu representa uno de sus principales argumentos, especialmente por su capacidad para generar ocasiones y encontrar el gol incluso en partidos complicados.

Los números ofensivos respaldan esa confianza: el equipo madrileño ha marcado en sus últimos 44 partidos como local en la Champions League, una racha que iguala el registro más prolongado de la competición. Mantener esa tendencia sería importante para consolidar su posición en la fase de liga y llegar con buenas sensaciones a su próximo compromiso frente al Barcelona en El Clásico.

RB Leipzig necesita reaccionar tras sus tropiezos

El RB Leipzig también ha protagonizado partidos con muchos goles en esta temporada. En sus dos primeros encuentros de la Champions League sumó una victoria y una derrota, con seis tantos anotados en total entre ambos compromisos.

Sin embargo, la contundente caída por 6-1 ante el Bayern Múnich dejó dudas sobre el funcionamiento defensivo del equipo alemán. A ese resultado se suma una racha de cuatro derrotas consecutivas como visitante, en las que recibió 15 goles.

El panorama europeo tampoco resulta alentador para los alemanes: han ganado apenas dos de sus últimos 12 encuentros en la Champions League, con un empate y nueve derrotas. Además, acumulan cinco caídas consecutivas fuera de casa en el torneo.

Por ello, el desafío en el Bernabéu exigirá una mejor organización defensiva y mayor eficacia para aprovechar las oportunidades de gol. El Leipzig necesita recuperar confianza si pretende competir ante uno de los equipos más experimentados de Europa.

Antecedentes entre ambos equipos

El historial de enfrentamientos favorece al Real Madrid, que ha ganado dos de los cuatro partidos disputados ante el Leipzig, con un empate y una derrota.

El conjunto alemán, por su parte, tampoco ha conseguido buenos resultados en sus visitas recientes a equipos españoles: no ha ganado en sus últimas tres presentaciones ante clubes de España, con un empate y dos derrotas.

Estos antecedentes añaden un componente importante al encuentro, aunque el rendimiento de ambos equipos en la temporada será determinante para establecer el desarrollo del partido.

Jugadores a seguir

En el Real Madrid, Arda Güler aparece como uno de los futbolistas a observar. El turco participó con dos asistencias en la remontada frente a la Roma y posteriormente marcó ante el Sevilla. Además, acumula cuatro contribuciones de gol —dos tantos y dos asistencias— en sus dos últimas apariciones en la Champions League, según los datos previos al encuentro.

Su capacidad para conectar el mediocampo con los atacantes puede resultar clave para generar espacios ante la defensa alemana.

Por el lado del Leipzig, Brajan Gruda representa una de las principales referencias ofensivas. El atacante ha abierto el marcador en cada uno de sus últimos tres partidos en los que anotó, incluido el encuentro frente al PSV Eindhoven en la segunda jornada europea, que terminó con victoria alemana por 1-0.

La eficacia de Gruda y la capacidad colectiva del Leipzig para superar la presión del Madrid serán aspectos importantes en sus aspiraciones de conseguir un resultado positivo.

Bajas confirmadas en ambos equipos

El Real Madrid afronta el encuentro sin Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo, de acuerdo con la información previa facilitada para este partido.

En el RB Leipzig, las ausencias señaladas son Marc Guiu y Assan Ouédraogo, bajas que pueden reducir las alternativas disponibles para el cuerpo técnico alemán.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté y Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Bellingham; Vinícius Júnior y Mbappé.

RB Leipzig: Vandevoordt; Raum, Lukeba, Orban y Baku; Banzai, Nkunku, El Ayanaoui, Nuda y Cardoso; Gruda.

Marcador probable de la Inteligencia Artificial:

Pronóstico: Real Madrid 3-1 RB Leipzig.

Datos proporcionados por Flashscore y DataFactory.