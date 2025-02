Sevilla vs Barcelona: Previa, alineaciones probables y pronóstico

Barcelona, España/El técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, aseguró el sábado que está contento con la situación actual de su plantilla, en un momento dulce de la temporada en el que el calendario da una tregua a sus hombres.

"Tenemos 17 o 18 jugadores que pueden jugar muchos minutos, lo decía porque estoy muy contento y hay un gran ambiente. Todo el mundo quiere lucirse y demostrar lo buenos que son, eso es fantástico", declaró Flick en rueda de prensa previa al partido frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán

El Barça llega con la moral alta tras imponerse por 5-0 al Valencia en Mestalla el jueves con un 'hat trick' de Ferran Torres y clasificarse a semifinales de la Copa del Rey.

"Tenemos a los jugadores a un nivel similar, lo demostraron en el último partido en Valencia, todos pueden jugar, necesitamos piernas frescas en un partido que es muy importante", prosiguió Flick, antes de confirmar que verá el derbi de este sábado entre el Real Madrid y el Atlético.

"Primero veré al Barça B; luego, cenaré y si tengo tiempo lo miraré. Es un partido interesante porque son dos de los mejores de Europa y seguramente lo veré".

El preparador azulgrana reveló que el guardameta Ter Stegen sigue su proceso normal de recuperación. "El estado de Ter Stegen es información privada, hay que hablar con los médicos. Estamos contentos. Ya comenzó a trabajar, todo va por buen camino, ha mejorado mucho y ha empezado a entrenarse", dijo.

Interrogado sobre su renovación, Flick aseguró que no tiene prisas: "No estoy bajo presión, me encanta trabajar y tenemos mucho potencial. Tengo tiempo y dos años de contrato es mucho tiempo".

Tras el encuentro ante el Sevilla en la capital andaluza, el conjunto culé tendrá una semana sin partidos. El próximo lo disputará el 17 de febrero ante el Rayo Vallecano en Montjuic.

"Es muy importante que los jugadores tengan unos días de descanso, primero vamos a pensar en el Sevilla y, luego, hay que planificar bien la semana porque no jugamos hasta el lunes, también podemos entrenar, es bueno", recalcó Flick.

Vía: AFP.

Análisis estadístico: Barcelona y Sevilla en la temporada 2024/2025

El Barcelona y el Sevilla han tenido rendimientos contrastantes en la temporada 2024/2025, reflejados tanto en sus resultados como en sus estadísticas individuales y colectivas. A continuación, un desglose detallado de su desempeño hasta la fecha.

Resultados recientes

El Barcelona llega en mejor forma que el Sevilla, con dos victorias en sus últimos tres partidos. En su último encuentro, el equipo culé venció 1-0 al Alavés el 2 de febrero, después de una goleada histórica 7-1 contra el Valencia el 26 de enero. Sin embargo, no todo ha sido positivo, ya que el Barça sufrió una derrota 1-2 ante el Atlético Madrid el 21 de diciembre y otra ante el Leganés (0-1) el 15 de diciembre.

Por su parte, el Sevilla ha tenido un rendimiento más irregular. Su último partido terminó en empate 0-0 contra el Getafe el 1 de febrero, sumándose a otros empates recientes frente al Espanyol (1-1) y el Valencia (1-1). Su única victoria en los últimos cinco partidos fue contra el Girona (2-1) el 18 de enero, pero sufrió una dura derrota 4-2 ante el Real Madrid el 22 de diciembre.

Estadísticas clave

Goles :

: El Barcelona ha anotado 60 goles en la temporada, con una media de 0.15 goles por minuto .

ha anotado en la temporada, con una media de . El Sevilla , por su parte, ha marcado 24 goles , con una media de 0.06 goles por minuto .

, por su parte, ha marcado , con una media de . Disparos :

: El Barça ha realizado 378 disparos , de los cuales 186 han sido al arco, 14 al palo y 118 fuera.

, de los cuales han sido al arco, al palo y fuera. El Sevilla ha efectuado 273 disparos , con 115 al arco, 5 al palo y 132 fuera.

, con al arco, al palo y fuera. Asistencias y recuperaciones :

: El Barcelona lidera con 41 asistencias y 340 recuperaciones .

y . El Sevilla registra 18 asistencias y 260 recuperaciones .

y . Faltas y fuera de juego :

: El Sevilla ha cometido 271 faltas , mientras que el Barcelona suma 201 .

, mientras que el Barcelona suma . Ambos equipos tienen 47 fuera de juego cada uno.

cada uno. Pases :

: El Barcelona destaca con 11,934 pases correctos y una efectividad del 89% .

y una efectividad del . El Sevilla ha completado 8,231 pases correctos, con una efectividad del 86%.

Máximos goleadores

Barcelona :

: Robert Lewandowski es el máximo anotador con 18 goles .

es el máximo anotador con . Raphinha lo sigue con 12 tantos .

lo sigue con . Sevilla :

: El belga Dodi Lukebakio es el goleador del equipo con 9 goles.

Posición en la tabla

El Barcelona ocupa el tercer lugar con 45 puntos .

ocupa el con . El Sevilla se encuentra en la 13ª posición con 28 puntos.

Conclusión

Mientras el Barcelona lucha por mantenerse en la parte alta de la tabla y aspira a títulos, el Sevilla busca estabilizar su rendimiento para alejarse de la zona de descenso. El próximo enfrentamiento entre ambos equipos promete ser un duelo emocionante, con el Barça como favorito pero el Sevilla con la motivación de dar la sorpresa.

Alineaciones probables:

Sevilla: Nyland; Juanlu, Badé, Gudelj, Pedrosa; Lokonga, Saúl, Sow; Lukébakio, Isaac Romero, Vargas.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; Pedri, Casadó, Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial:

Basándome en el rendimiento reciente de ambos equipos y las estadísticas clave, un marcador probable para el próximo enfrentamiento entre Barcelona y Sevilla podría ser 3-1 a favor del Barcelona.

El Barcelona ha demostrado un ataque muy potente, anotando 20 goles en sus últimos cinco partidos, mientras que el Sevilla ha tenido dificultades para marcar, con solo 4 goles en los mismos partidos. Además, la defensa del Sevilla ha sido vulnerable, concediendo 30 goles en 22 partidos.