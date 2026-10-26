La familia del fútbol panameño puede convertirse en un apoyo fundamental para Diego y sus seres queridos en este difícil momento.

Panamá/El fútbol panameño se une en solidaridad con Diego García Tasón, guardameta de la categoría juvenil del San Francisco FC, quien sufrió un fuerte golpe en el rostro mientras disputaba un encuentro correspondiente a una nueva jornada del fútbol formativo nacional.

Como consecuencia del impacto, el joven portero sufrió múltiples fracturas en el rostro, lesiones que requieren atención y un proceso de recuperación que representa un momento difícil para el jugador y su entorno familiar.

Ante esta situación, surge un llamado a la solidaridad de la familia del balompié panameño para brindarle apoyo a Diego durante esta etapa. Compañeros, clubes, entrenadores, dirigentes, aficionados y todas las personas vinculadas al fútbol nacional pueden sumarse a las muestras de respaldo para el guardameta juvenil. Yappy 6477-5648

El caso de Diego recuerda los riesgos a los que se enfrentan los futbolistas durante la práctica de este deporte, incluso en las categorías formativas, donde cientos de jóvenes trabajan diariamente para desarrollar sus habilidades y cumplir sus sueños dentro de las canchas.

Hoy, más allá de los resultados y la competencia, el llamado es a demostrar que el fútbol también es solidaridad, compañerismo y unión. Diego García Tasón necesita el respaldo de quienes forman parte de esta comunidad deportiva para afrontar su recuperación.