Sintoniza el partido UMECIT FC vs Alianza FC, el domingo 18 de octubre a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El entrenador del San Francisco FC, Jorge Dely Valdés, conversó con el equipo de TVMAX Deportes sobre el susto que vivió junto a sus jugadores durante el terremoto del pasado 9 de octubre, cuando estaban concentrados en Amador.

El estratega también expresó su opinión sobre el regreso de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y consideró que era conveniente esperar un par de semanas más, debido a las réplicas y las afectaciones registradas en el país.

Dely Valdés sugirió que los partidos pendientes podrían reprogramarse entre semana, mientras los equipos continúan con su preparación deportiva.