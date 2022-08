Alonso y Elizondo toman impulso para Panamericanos de Surf

Samanta Alonso e Isauro Elizondo se concentran en competir en los Panamericanos de Surf que se llevarán a cabo en Playa Venao, provincia de Los Santos, del 7 al 13 de agosto de este año.

Tras sus destacadas participaciones en la tercera parada del Circuito Nacional de Surf, los dos surfistas tomaron el impulso para competir en el evento internacional.

"Un título nacional más para la vitrina de mi casa y de mi barrio. Feliz no por el triunfo, feliz por cómo me siento físicamente y saber que cada día mi esfuerzo y sacrificio me están recompensando", plasmó Alonso en su cuenta de Instagram tras ganar la categoría de Damas en el Circuito.

Samanta registró 10.53 puntos que le convirtieron en la campeona nacional de su división por décimo cuarta vez.

Por su parte, Elizondo se mostró contento de triunfar en la categoría Open Masculina, lo que le da confianza para los Panamericanos que inician el próximo fin de semana.

"Agradecido... Campeón Nacional Open 2022", plasmó el surfista en sus redes sociales. "Asegurada y confirmada mi participación en los Panamericanos".

Isauro, de 18 años de edad, ganó el título con un puntaje de 15.33.

El evento internacional dará 10 plazas para la prueba clasificatoria a la competencia de surf de los Juegos Panamericanos que se realizarán el próximo año en Santiago de Chile.