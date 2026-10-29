F1 | Kimi Antonelli busca en el Gran Premio de México ser el campeón más joven

En apenas su segunda temporada en la Fórmula 1 , Antonelli está a las puertas de un título que Italia espera desde hace más de siete décadas.

México, México/Kimi Antonelli buscará el domingo en México convertirse, con apenas 20 años, en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 y el primer italiano en conquistar el título desde hace más de 70 años.

Le basta terminar entre los nueve primeros del Gran Premio de la Ciudad de México para asegurar matemáticamente el campeonato.

Antonelli tendrá el domingo 20 años y 68 días. Y si conquista el título, el piloto de Mercedes le arrebatará el récord al alemán Sebastián Vettel, que tenía 23 años y 134 días cuando ganó el campeonato en 2010.

"Estoy muy emocionado. Me encantaría asegurar el título con categoría, con un gran resultado", dijo Antonelli la semana pasada antes del GP de Estados Unidos, en el que terminó primero.

En apenas su segunda temporada en la Fórmula 1, Antonelli está a las puertas de un título que Italia espera desde hace más de siete décadas.

El anterior monarca italiano en la categoría reina del automovilismo fue Alberto Ascari con un bicampeonato en 1952 y 1953.

El primer campeón de la F1 fue también un italiano: Giuseppe Farina en la temporada inaugural de 1950.

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Hamilton, rendido ante Kimi -

Al dominar el serial 2026 con nueve victorias, Antonelli lidera la clasificación con 365 puntos.

Le sigue de lejos, en segundo lugar, su coequipero británico George Russell con 242 unidades.

El también británico Lewis Hamilton, de Ferrari, es tercero con 241 puntos.

A la temporada 2026 le restan cinco fechas. Con un máximo posible de 125 puntos por ganar, las probabilidades de ambos británicos de ser campeones son remotas.

A Antonelli le bastaría terminar noveno para llegar a 367 puntos y coronarse de manera automática, aunque en México buscará el título por todo lo alto con una victoria.

Con sus siete títulos en el palmarés, Hamilton sabe que esta carrera por la corona del 2026 está perdida y reconoce que Antonelli "merece ser campeón".

Hamilton recordó que en 2024, cuando aún corría para Mercedes, Kimi ya estaba perfilado para un futuro brillante mientras se desempeñaba como piloto de pruebas de las Flechas plateadas.

"Kimi estaba cerca del equipo, nos seguía mucho", recordó Hamilton, también la semana pasada. "Yo sabía quién iba a sustituirme".

Antonelli puede ser el quinto piloto de la Fórmula 1 que asegura el campeonato en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

Antes lo lograron los británicos John Surtees (1964), Graham Hill (1968) y Hamilton (2017 y 2018), así como el neozelandés Denny Hulme (1967).

El retorno de Checo Pérez -

En México, Max Verstappen buscará hacerse con el podio. Es el máximo ganador en la historia del Gran Premio de México con cinco victorias y quiere terminar dentro del podio de la temporada.

El piloto neerlandés de Red Bull es cuarto de la clasificación con 236 unidades.

Otro factor de gran interés de este Gran Premio de México es el regreso del local Sergio Pérez con Cadillac, escudería debutante en Fórmula 1.

El Checo Pérez tomó en 2025 un año sabático tras su salida de Red Bull.

Su retorno a la pista mexicana coincidentemente será su Gran Premio número 300.

"Fue raro ver el Gran Premio de México desde casa, me costó mucho trabajo, me acordé de todas las emociones que pasaba", dijo el corredor mexicano en una rueda de prensa esta semana.

Pérez, de 36 años, ha corrido las 18 carreras de este temporada y no ha conseguido puntos.

A media semana, el popular Checo avivó los ánimos de la afición mexicana con un recorrido de exhibición en la emblemática avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México ante miles de seguidores.