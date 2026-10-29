Joselyne Edwards será peleadora de respaldo para el combate entre Kayla Harrison y Amanda Nunes en UFC 334

La panameña Joselyne Edwards tendrá un papel clave en UFC 334 al ser designada como peleadora de respaldo para el combate entre Kayla Harrison y Amanda Nunes, gracias a una racha de cinco victorias consecutivas.

Panamá/La peleadora panameña Joselyne Edwards fue designada como la peleadora oficial de respaldo para el combate entre Kayla Harrison y Amanda Nunes, que encabezará la cartelera coestelar de UFC 334 para el próximo 14 de noviembre del 2026.

La información fue confirmada por el medio especializado MMA Fighting, que reportó que la organización contará con una peleadora de reserva oficial para esta contienda, una medida que no se había presentado en un tiempo.

Edwards estará preparada para intervenir en caso de que Harrison o Nunes se retiren del combate antes del día del evento. Además, la panameña deberá cumplir con el pesaje oficial un día antes de la cartelera, como parte de los requisitos para asumir esta responsabilidad.

La designación representa una oportunidad importante para la representante de Panamá, quien atraviesa un gran momento en su carrera dentro de las artes marciales mixtas.

Joselyne Edwards acumula cinco victorias consecutivas, cuatro de ellas obtenidas por finalización, una racha que respalda su posición como alternativa para una pelea de alto perfil dentro de la UFC.

La panameña se mantendrá a la espera de cualquier eventualidad que pueda alterar los planes de la cartelera. Si alguna de las dos protagonistas no puede competir, Edwards tendría la posibilidad de entrar en acción y afrontar uno de los desafíos más importantes de su trayectoria profesional.

Radiografía analítica de Joselyne Edwards: El poder de la pegada sobre la lona

La peleadora panameña Joselyne Edwards se ha consolidado en la élite del peso gallo femenino de la UFC gracias a un estilo predominantemente centrado en el intercambio de golpes y una notable resistencia física. Al revisar detalladamente sus métricas oficiales, queda al descubierto el mapa táctico que la ha llevado a dominar a sus rivales y las áreas donde su juego muestra espacio para la evolución.

Poder letal y finalizaciones tempranas

El récord y los métodos de victoria de Edwards confirman su identidad como una finalizadora de pie. De sus triunfos profesionales, 7 han sido por la vía del KO/TKO (54%), mientras que las 6 restantes se definieron en las tarjetas de los jueces (46% por decisión). Un dato fulminante para los analistas es que registra 0 victorias por sumisión en la promotora, dejando claro que su zona de confort no es el suelo, sino el combate de pie, donde además presume de 2 finalizaciones en el primer asalto.

Volumen de golpeo y efectividad de pie

El motor de Edwards se refleja en su alto volumen de ataque. Su efectividad de golpeo significativo es del 53%, logrando conectar 748 golpes significativos de 1,409 intentados.

El desglose de su ofensiva en el octágono revela una distribución sumamente equilibrada hacia la anatomía de sus rivales:

A la cabeza: 38% (287 golpes)

38% (287 golpes) Al cuerpo: 32% (240 golpes)

32% (240 golpes) A las piernas: 30% (221 golpes)

Esta variedad hace que su ataque sea impredecible, castigando las zonas blandas y las extremidades para abrir la guardia arriba. Además, la distribución por posición confirma que el 85% de sus golpes significativos (637) se producen totalmente de pie, dejando un 7% en el clinch (54) y un 8% en el suelo (57).

Ritmo de combate y defensa

Edwards promedia 4.61 golpes significativos conectados por minuto, superando el castigo que absorbe, el cual se sitúa en 3.26 golpes recibidos por minuto. Con un 50% de defensa de golpes significativos, la panameña confía en su barbilla y sus desplazamientos para asimilar el ritmo de las peleas, las cuales suelen ser batallas prolongadas (promedia 12:29 minutos de tiempo de pelea). Su promedio de knockdown es de 0.09 por cada 15 minutos, lo que demuestra que busca la acumulación de daño más que un solo golpe letal.

El talón de Aquiles: El juego de derribos

La estadística más contrastante en el arsenal de "La Pantera" es su ofensiva en la lucha libre. Edwards registra una efectividad de derribo de apenas el 3%, habiendo conseguido solo 1 derribo exitoso de 38 intentos. Este número indica que suele utilizar los intentos de derribo más como una transición defensiva o una herramienta para presionar contra la reja que como una verdadera vía para llevar la pelea al piso.

Por el contrario, su defensa de derribos es sólida, con un 62%, manteniéndose fiel a su estrategia de evitar a toda costa el juego de lona (donde promedia un bajo 0.55 de intentos de sumisión por cada 15 minutos).

Datos de UFC .