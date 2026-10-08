Detienen al luchador Hijo de Fishman tras la muerte accidental del réferi 'El Búho' en Hidalgo

El luchador enmascarado Hijo de Fishman fue detenido en Hidalgo tras provocar la muerte accidental del réferi 'El Búho' con un martinete. Conoce los detalles de su situación legal y la postura de la promotora.

Panamá/En la madrugada fue detenido en Mineral de la Reforma, Hidalgo, el luchador mexicano Hijo de Fishman, tras verse involucrado en la muerte accidental del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido deportivamente como 'El Búho'.

El trágico hecho ocurrió durante una función celebrada en el Centro Deportivo Cultural 11 de julio, en el marco de un combate de lucha libre contra Máscara Sagrada NG, cuando el gladiador ejecutó un movimiento prohibido conocido como "martinete".

Situación jurídica y posibles sanciones penales

Tras la intervención de las autoridades, el gladiador fue puesto a disposición del Ministerio Público dentro del plazo legal de 48 horas para deslindar responsabilidades. La representación social determinará si el deportista es puesto en libertad o si resulta vinculado a proceso. En caso de ser imputado y declarado culpable por el delito de homicidio culposo, el luchador podría enfrentar una pena de entre cinco y 15 años de prisión de acuerdo con el código penal estatal.

La postura oficial de la promotora El Patrón Espectáculos

Ante la gravedad de lo sucedido, la empresa promotora El Patrón Espectáculos difundió un comunicado oficial en sus plataformas digitales para dar a conocer su postura sobre el evento. La organización puntualizó que ha dispuesto asistencia y acompañamiento jurídico para Hijo de Fishman —a quien definió como luchador independiente— con el propósito de garantizar que el proceso se realice conforme a derecho.

De igual manera, la promotora confirmó que mantiene contacto directo con los familiares y los representantes legales de Gerardo Germán Pineda ('El Búho'). La empresa anunció que se abstendrá de emitir mayores declaraciones para no interferir con las investigaciones de las autoridades y solicitó a los medios de comunicación y a la afición actuar con prudencia para evitar la propagación de rumores.

Trayectoria y perfil de Hijo de Fishman

Hijo de Fishman es un luchador enmascarado del bando rudo e hijo del fallecido estelarista José Ángel Nájera Sánchez, conocido en el pancracio como 'Veneno Verde'. Inició su carrera profesional en 2008 utilizando el nombre de Spartacus y adoptó su identidad actual un año después.

Con 18 años de trayectoria en el circuito independiente de México, ha competido en empresas como IWRG, The Crash y LM52, participando incluso en la función de despedida del Hijo del Santo. Debido a que nunca ha perdido su incógnita sobre el cuadrilátero, su nombre real, edad e identidad permanecen en reserva. Fuera de la lucha libre, también cuenta con una faceta actoral tras haber participado en la película Matando Cabos 2.

Fuente: Milenio y TUDN Deportes