Panamá compite en Campeonato Panamericano de Ajedrez Escolar en El Salvador

Panamá/Con el firme objetivo de conquistar los primeros lugares, una delegación de 21 ajedrecistas panameños compite en el XV Campeonato Panamericano de Ajedrez (U7 a U17), certamen que se desarrolla hasta 18 de mayo de 2026, con la participación de más de 400 competidores procedentes de 25 países de la región.

Este torneo es considerado uno de los más exigentes del calendario continental. Organizado por la Federación de Ajedrez de El Salvador, bajo el aval de la Confederación de Ajedrez para América (CCA) y la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), representa la plataforma de mayor nivel para las categorías infantiles y juveniles.

La Federación Panameña de Ajedrez (FPA) destacó la preparación y disciplina de los seleccionados, quienes competirán en diversas categorías por género. "Nuestros niños y jóvenes llevan en alto los colores de nuestra bandera, demostrando talento, esfuerzo y el compromiso que caracteriza al deportista panameño", señaló la FPA.

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Delegación panameña por categorías:

U7: José Martin Batista Vega y Mila Victoria Tejada Galán.

José Martin Batista Vega y Mila Victoria Tejada Galán. U9: Emmanuel Cornejo Isaza y Valentina Michel Quiroz Cortez.

Emmanuel Cornejo Isaza y Valentina Michel Quiroz Cortez. U11: Jorge Enrique Cuevas Morgan, Dominick Yong Heng Jarrin Zhang, Ian Andrés Ramos Chung y Anastasia Del Valle Ortega García.

Jorge Enrique Cuevas Morgan, Dominick Yong Heng Jarrin Zhang, Ian Andrés Ramos Chung y Anastasia Del Valle Ortega García. U13: Andrés Daniel Navarro Barrios y Analia Andrea Badillo Guerrero.

Andrés Daniel Navarro Barrios y Analia Andrea Badillo Guerrero. U15: Manuel Alejandro Cueto Fernández, Rodrigo Alberto Woods Díaz, Keytleen Denis Chavarria Troya y Rosa Maria Gordón González.

Manuel Alejandro Cueto Fernández, Rodrigo Alberto Woods Díaz, Keytleen Denis Chavarria Troya y Rosa Maria Gordón González. U17: Samir Camargo Silva, Andrés Camilo Brown Camano, Matias Alberto Noriega Rodríguez, Mateo Fernando Penna Palacios, Alessia Rebeca Avendaño Icaza, Marianela Cruz Quintanilla y Angelina Cristel Ramírez González.

La FPA extiende un agradecimiento especial a los padres de familia y entrenadores por ser pilares fundamentales en el desarrollo de estos atletas. Panamá espera con entusiasmo el desempeño de estos 21 guerreros del tablero, quienes buscarán dejar una huella histórica en tierras salvadoreñas.

Nota de prensa

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