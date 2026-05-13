Kylian Mbappé recibe un llamado directo del técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa

El equipo blanco afronta sus tres partidos restantes de la liga española consciente de que su archirrival, el Barcelona, tiene el título de campeón asegurado.

España/El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, instó este miércoles al delantero francés Kylian Mbappé a que demuestre "su compromiso" con el equipo en los tres últimos partidos de la temporada liguera.

"Si está y puede completar la sesión de entrenamiento y está disponible pues seguro que minutos tendrá... y la oportunidad en estos tres partidos de seguir demostrando el compromiso que tiene con el club", dijo Arbeloa en rueda de prensa.

El entrenador merengue deseó que Mbappé dispute esos tres partidos "haciendo goles, demostrando como he dicho el compromiso que tiene con el Real Madrid y eso como entrenador, pero sobre todo como madridista es lo que me gustaría ver".

Mbappé estuvo ausente el domingo en el clásico liguero que el Real Madrid perdió 2-0 y dio LaLiga al Barça, al no estar recuperado de una lesión muscular.

Su ausencia reavivó la polémica en torno a su comportamiento, considerado demasiado individualista, por algunos sectores.

Preguntado por el término "compromiso" utilizado por el técnico, Arbeloa consideró que Mbappé ha dado el 100% por el club.

"Todos mis jugadores. No podría pensar diferente, no podría creer que un jugador de Real Madrid no se deja todo lo que tiene por el club porque entonces no sabría dónde está", afirmó Arbeloa, antes de enfrentarse el jueves al ya descendido Oviedo en el antepenúltimo partido de LaLiga.

Arbeloa aprovechó también para apoyar todo lo dicho por su presidente Florentino Pérez, en su comparecencia del martes en la que denunció una campaña de la prensa y ciertos sectores sociales contra el Real Madrid.

"Creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios", dijo Arbeloa, convencido rechazando que el club haya tocado fondo tras los malos resultados de la temporada.

"No hay ningún club en el mundo que gane todos los años Copa de Europa ni todos los años LaLiga y a partir de ahí yo creo que con cabeza y con exigencia el Real Madrid volverá a ganar seguro", afirmó.

Arbeloa aseguró en no entender que se hable de "inestabilidad institucional, de desastre, de vestuario de desunido" alegando que "el Real Madrid lleva mucho tiempo haciendo muchas cosas bien. Es un club saneado, un club con mucha estabilidad, un club muy bien dirigido".

El técnico merengue defendió la gestión del presidente Pérez, que el miércoles anunció la convocatoria de elecciones, convencido de que "si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación creo que es Florentino Pérez".

Con los rumores creciendo sobre un posible interés del Real Madrid por el entrenador portugués José Mourinho, Arbeloa evitó hablar de su futuro.

"Una vez se acabe la liga pues podremos o podré responder todas las preguntas sobre mi futuro y bueno, yo creo que ahora mismo lo que toca es pensar en el Oviedo", sentenció.

Te puede interesar: Caso Tiger Woods| Juez autoriza acceso a recetas médicas del afamado golfista