Real Madrid: Arbeloa defiende a Mbappé tras las críticas y asegura que fue "un peligro constante" ante el Bayern Múnich

El delantero francés fue señalado en los medios españoles por su falta de implicación en defensa.

Madrid, España/Goleador en la ida y en la vuelta de cuartos, pero criticado por su falta de trabajo defensivo, la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé "fue un peligro constante" ante el Bayern Múnich, señaló este lunes su técnico Álvaro Arbeloa.

"No puedo acabar molesto con ninguna acción de Mbappé. Hizo una gran eliminatoria. Hizo un gran sacrificio en defensa. Nosotros nos vemos los partidos más de una vez cuando acabamos y estoy contento con la eliminatoria que hizo Mbappé", dijo Arbeloa.

"Fue un peligro constante para el Bayern y ese es el Kylian Mbappé que queremos ver todos los días", añadió en rueda de prensa.

Autor el miércoles de su 40º gol de la temporada en todas las competiciones con la camiseta blanca, el 15º en Champions, el delantero francés fue señalado en los medios españoles por su falta de implicación en defensa, especialmente después de la expulsión de Eduardo Camavinga en el partido de vuelta (perdido 4-3, derrota 2-1 en la ida).

El exgoleador del PSG, que llegó a Madrid para cumplir "su sueño" y ganar su primera Liga de Campeones, va a encadenar su segunda temporada consecutiva sin un título importante, salvo un enorme giro de situación en LaLiga, donde el Real está a nueve puntos del FC Barcelona a falta de siete jornadas para el final del campeonato.

Arbeloa, preguntado por las consecuencias de esta temporada fallida, consideró que la Casa Blanca no necesita "una gran revolución" para volver a ganar títulos desde la próxima campaña.

También rechazó hablar de su futuro, asegurando que solo estaba centrado en el partido del martes contra el Alavés.

"Nos quedan siete partidos y tenemos que ganarlos todos", afirmó, admitiendo que su porvenir, en cualquier caso, no depende de él.