¡Muy buenas, bienvenidos al minuto a minuto de Curazao vs. Panamá , partido de ida de los cuartos de final de la Liga A de la Concacaf Liga de Naciones 2026/2027 ! El balón rueda este jueves en el Stadion Ergilio Hato , en Willemstad .

Panamá/Curazao llega a estos cuartos de final invicto, como líder del Grupo A, con tres victorias y un empate. La Ola Azul cuenta con Kenji Gorré, autor de cuatro goles, y Juninho Bacuna, quien suma dos tantos y tres asistencias.

Panamá debuta directamente en esta fase tras clasificarse como uno de los preclasificados de la Liga A. Los dirigidos por Thomas Christiansen llegan después de tres amistosos ante India, Nueva Zelanda y Ecuador, todos igualados 1-1. La selección combina experiencia con jugadores como Amir Murillo, Adalberto Carrasquilla e Ismael Díaz, junto a jóvenes como Kadir Barría y Josué Vergara.

En el historial de la Liga de Naciones, Panamá venció 2-1 a Curazao en octubre de 2023, precisamente en este estadio. Ahora, los canaleros buscan alcanzar las semifinales por cuarta edición consecutiva, luego de ser subcampeones en 2024-25.