El técnico Thomas Christiansen y el jugador José Luis Rodríguez comparecieron en la víspera del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Curazao, que se disputará este jueves 12 de noviembre en Willemstad.

Panamá/Christiansen reconoció que le resultó “un poco desagradable” convocar para luego desconvocar, aunque dijo estar en una situación privilegiada por tener un plantel “muy completo y de gente de mucha calidad”.

El técnico explicó que [Herbert, verificar] llegó a última hora del martes, tras un viaje larguísimo y complicado. Aseguró que cuenta con jugadores de garantía en varias posiciones, entre ellos el medio centro. Admitió que le “sabe mal” por los muchachos que quedaron fuera, porque era “un premio a lo que hicieron en la gira”.

Rodríguez: “Estamos muy motivados”

Rodríguez respondió a una pregunta sobre el “fracaso” [pasaje poco claro] y dijo que ya la habían contestado otros compañeros durante la semana. “Nosotros mañana estamos muy motivados. Vamos a tratar de dar lo mejor de cada uno, disfrutar y jugar al fútbol, que es lo que más nos gusta”. Añadió que, como dijo el profe, son “unos privilegiados” y que el grupo estará enfocado en lo suyo.