Panamá vence a Costa Rica y clasifica a la final del torneo de futsal

Los goles de José Yearwood y Ruman Milord le dieron a la selección canalera el triunfo 2-1 sobre los costarricenses. Panamá suma su segunda victoria y asegura su presencia en la final.

Panamá/La Selección de Futsal de Panamá consiguió una importante victoria al derrotar 2-1 a Costa Rica, resultado que le permitió alcanzar su segundo triunfo en el torneo que se disputa en Managua, Nicaragua, y asegurar su clasificación a la final.

Los canaleros encontraron en José Yearwood y Ruman Milord a sus protagonistas en el marcador. Ambos jugadores anotaron los goles que marcaron la diferencia ante el conjunto costarricense, que logró descontar, pero no pudo evitar la derrota.

Con este resultado, Panamá confirma su buen momento en la competencia, luego de haber debutado con una victoria 4-1 frente a El Salvador. Ahora, el equipo nacional tendrá la oportunidad de disputar el título tras superar sus dos compromisos de la fase de grupos.

El triunfo ante Costa Rica representa un paso importante para el futsal panameño, que utiliza este torneo como parte de su preparación con miras al próximo Premundial de Futsal de Concacaf.

Panamá queda así a la espera de su rival para la final que saldrá del duelo entre Nicaragua y Cuba, en la que buscará cerrar su participación con otro resultado positivo y levantar el título.

Un torneo con seis selecciones

La competencia que se disputa en Managua cuenta con la participación de seis países, distribuidos en dos grupos de tres equipos.

En el Grupo A están Nicaragua, Honduras y Cuba, mientras que Panamá comparte el Grupo B con Costa Rica y El Salvador.

Al finalizar la fase de grupos, los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a la instancia final, programada para el 31 de octubre. Asimismo, las selecciones que ocupen las posiciones restantes disputarán encuentros para definir sus ubicaciones finales.

Para Panamá, estos compromisos representan una oportunidad de evaluar su rendimiento colectivo, fortalecer su funcionamiento y llegar en mejores condiciones al desafío regional que representa el Premundial de Futsal de Concacaf.

El objetivo del equipo nacional será mantener el nivel mostrado ante El Salvador y sumar otro resultado positivo frente a Costa Rica.