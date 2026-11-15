Panamá/¡La espera terminó! Panamá y Curazao se enfrentan en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, que presenta un lleno completo para vivir una noche decisiva en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

La serie llega igualada después del 0-0 registrado en el partido de ida, por lo que ambas selecciones buscarán la victoria para quedarse con el boleto a la Final Four del torneo y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027.

Con el respaldo de su afición y la ilusión de todo un país, el equipo dirigido por Thomas Christiansen afronta el desafío de imponer condiciones en casa y dar un paso importante en sus aspiraciones regionales.

¡Todo está listo para una noche de fútbol en el Rommel Fernández!