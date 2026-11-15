Panamá vs Curazao | Estadísticas del primer tiempo Liga de Naciones Concacaf

Panamá/La Selección de Panamá se marcha al descanso con ventaja de 1-0 sobre Curazao, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, gracias a un gol de José Fajardo.

Durante los primeros 45 minutos, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen mostró mayor iniciativa ofensiva y control del balón, algo que se refleja en las estadísticas del encuentro. Panamá registró un 60% de posesión, frente al 40% de su rival, y generó tres ocasiones claras de gol, mientras que Curazao no consiguió registrar ninguna.

La superioridad panameña también quedó reflejada en los remates. La Roja contabilizó 11 disparos, dos de ellos a portería, cuatro desviados y cinco bloqueados. Además, acumuló siete remates dentro del área y 17 toques en el área rival. Curazao, por su parte, apenas realizó un disparo, que terminó fuera del objetivo.

Otro dato que refleja la diferencia ofensiva fue el de los goles esperados (xG). Panamá alcanzó un valor de 0.71, mientras que Curazao registró apenas 0.01, una diferencia que evidencia las oportunidades generadas por el equipo local.

Michael Amir Murillo, el más destacado

En el apartado individual, Michael Amir Murillo fue señalado por Flashscore como el jugador mejor valorado de Panamá durante la primera mitad, con una calificación de 7.4.

El lateral panameño tuvo participación directa en el gol al registrar una asistencia y también generó una ocasión clara. En su desempeño acumuló 38 toques de balón, completó 18 de 22 pases (82%), realizó cinco pases progresivos y registró seis recuperaciones.

Otro de los jugadores con una actuación destacada fue el defensor José Córdoba, quien recibió una valoración de 7.0. El central ganó seis de nueve duelos, se impuso en cinco de seis enfrentamientos aéreos y realizó ocho despejes, además de completar 30 de 33 pases (91%).

Con la ventaja parcial de 1-0, Panamá buscará mantener el control del encuentro durante el segundo tiempo para conseguir el resultado que le permita avanzar a la Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y asegurar su presencia en la Copa Oro 2027.