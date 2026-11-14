El seleccionador defendió el desempeño del equipo en la ida y pidió mayor efectividad frente al arco. Murillo aseguró que Panamá está preparado para conseguir la victoria en el Rommel Fernández.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá tiene una misión definida para este domingo: vencer a Curazao y asegurar su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf. Así lo manifestaron el técnico Thomas Christiansen y el defensor Michael Amir Murillo durante la conferencia de prensa previa al partido de vuelta.

Christiansen aseguró que el equipo no cambiará su mentalidad y buscará imponer condiciones desde el inicio.

"El resultado en Curazao no deja nada diferente a lo que tenemos que hacer el día de mañana: ir a por la victoria. Con eso ya estamos clasificados para el Final Four y es nuestro objetivo", expresó.

El entrenador también defendió el planteamiento utilizado en el partido de ida, destacando el dominio panameño, aunque reconoció que faltó contundencia frente al arco rival.

"Creo que el equipo es muy ofensivo, pensamos en meter goles, generar ocasiones y lo que falta es meterlas. Las que teníamos mano a mano hay que meterlas e intentar sentenciar en ese momento el partido", señaló.

Por su parte, Michael Amir Murillo respaldó las palabras del seleccionador y aseguró que el grupo está preparado para afrontar el desafío.

"Lo que nos sirve y lo que obviamente queremos es la victoria. Es el único resultado que nos pone donde queremos y es lo que hemos trabajado", manifestó.

El defensor también destacó la experiencia del grupo para manejar situaciones complicadas durante el encuentro y confía en que Panamá pueda conseguir el resultado necesario.

La Roja recibirá a Curazao este domingo 15 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde buscará sellar su clasificación al Final Four y a la Copa Oro 2027.