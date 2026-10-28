Panamá vs El Salvador | Los canaleros debutan con triunfo en la Copa de Naciones de Futsal 2026

La competición, avalada por la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) , representa una oportunidad para que el conjunto panameño continúe su preparación de cara al próximo Premundial de Futsal de Concacaf.

Panamá/La selección panameña se impuso por 4-1 con un doblete de Ángel Sánchez y goles de Ricardo Castillo y Noel Hernández. Los canaleros volverán a la acción el 30 de octubre ante Costa Rica.

La Selección Mayor Masculina de Futsal de Panamá comenzó con buen pie su participación en la Copa de Naciones de Futsal, al derrotar por marcador de 4-1 a El Salvador en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua.

El conjunto canalero mostró su capacidad ofensiva y encontró en Ángel Sánchez a uno de sus principales protagonistas, al marcar dos de los cuatro tantos de Panamá. Ricardo Castillo y Noel Hernández completaron la cuenta goleadora para sellar la victoria frente al combinado salvadoreño.

Este resultado representa un impulso para el equipo panameño en una competición que sirve como preparación para el próximo Premundial de Futsal de Concacaf, donde buscará llegar en las mejores condiciones para afrontar el desafío regional.

El torneo, avalado por la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), reúne a selecciones de la región en Managua y ofrece a los equipos la oportunidad de evaluar su rendimiento y ajustar detalles de cara a sus próximos compromisos.

Panamá vuelve a jugar el 30 de octubre

La selección panameña no tendrá que esperar mucho para afrontar su siguiente desafío. Panamá regresará a la cancha el 30 de octubre, cuando se mida a Costa Rica, en un encuentro que pondrá a prueba el rendimiento del conjunto canalero en esta Copa de Naciones.

Tras su victoria por 4-1 sobre El Salvador, el equipo panameño buscará mantener el buen ritmo y sumar otro resultado positivo en su camino de preparación para el Premundial de Concacaf.

Los convocados de Panamá

Porteros: Noel Hernández, del Río Abajo, y Jorge Hernández, del Villa 9.

Cierres: Alfonso Maquensi, Ricardo Castillo y Fernando Sánchez, del Villa 9, junto a Alexis Castillo, del Calidonia FS.

Alas: Ruman Milord y Abdiel Ortiz, del Villa 9; Jafet Alvarado, del Río Abajo; José Yearwood, del SS Bocca de Ecuador; Didier Herrera, del Alaia Futsal, y Luis Vásquez, del Corredores Futsal de Costa Rica.

Pívots: Ángel Sánchez, del Río Abajo, y Jesús Santos, del Diamante FS.

Con esta convocatoria, Panamá afronta un nuevo desafío internacional en su camino de preparación, en una competición que le permitirá medir su nivel ante rivales de la región y continuar ajustando detalles de cara al Premundial de Concacaf.

Formato

La competencia contará con dos grupos de tres selecciones.

Al concluir la fase de grupos, los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a la instancia finales programada para el 31 de octubre.

Mientras tanto las selecciones que ocupen las posiciones 2 y 3 de cada zona se medirán entre sí para definir posiciones.

Grupo A

Nicaragua

Honduras

Cuba

Grupo B