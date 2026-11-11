Panamá vs Honduras | La sele femenina Sub19 enfrenta su segundo compromiso

Panamá/La Selección Femenina Sub-19 de Panamá afronta un nuevo compromiso en el Torneo UNCAF Femenino Sub-19 2026, cuando se mida a su similar de Honduras en el estadio COS Sports Plaza, con el objetivo de sumar otro resultado positivo en la competición regional.

El conjunto panameño llega a este encuentro motivado luego de conseguir una contundente victoria por 6-1 ante Belice, resultado que le permitió comenzar con buen pie su participación en el certamen y demostrar su capacidad ofensiva.

Ahora, las dirigidas por el cuerpo técnico nacional tendrán una nueva prueba frente a Honduras, en un duelo correspondiente al grupo A, donde también compiten Belice y El Salvador. El compromiso representa una oportunidad importante para Panamá en sus aspiraciones de avanzar a la disputa por los primeros puestos.

Un torneo para impulsar el fútbol femenino

El Torneo UNCAF Femenino Sub-19 2026 se desarrolla en Panamá del 9 al 15 de noviembre, con la participación de ocho selecciones centroamericanas, distribuidas en dos grupos.

La competición, organizada por la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) bajo el programa FIFA Forward, busca fortalecer el desarrollo del fútbol femenino regional y brindar experiencia internacional a las jóvenes futbolistas.

En el grupo A están Panamá, Honduras, Belice y El Salvador, mientras que el grupo B lo integran Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Cuba.

La primera etapa contempla tres partidos para cada selección. Posteriormente, los equipos disputarán una jornada de posiciones: los líderes de cada grupo jugarán la final, los segundos lugares competirán por el tercer puesto, los terceros por el quinto y los cuartos por el séptimo lugar.

De esta manera, todas las selecciones tendrán garantizados cuatro partidos durante el campeonato, una oportunidad para continuar desarrollando el talento joven del fútbol femenino centroamericano.

Panamá buscará aprovechar su condición de anfitrión y mantener el impulso de su goleada ante Belice para seguir avanzando en el torneo.