Toña Is apunta a afianzar conceptos con Panamá antes de los amistosos ante Nueva Zelanda

Panamá vs Nueva Zelanda EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nustro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ el sábado 10 de octubre desde las 4:00 pm.

Panamá/La Selección Femenina de Panamá continúa su preparación con la mirada puesta en los próximos compromisos internacionales.

El equipo dirigido por Toña Is disputará dos partidos amistosos frente a Nueva Zelanda, el sábado 10 y el martes 13 de octubre, como parte de una concentración que busca darle continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos dos años.

Para la entrenadora española, estos encuentros representan una nueva oportunidad para seguir consolidando la idea de juego y los conceptos que ha trabajado con el grupo desde su llegada al banquillo panameño.

“En verdad lo que queremos seguir es afianzando conceptos que llevamos trabajando estos dos años, desde que yo llevo con las chicas”, explicó Toña Is.

La estratega reconoció que el tiempo de preparación siempre es limitado, por lo que el cuerpo técnico debe establecer prioridades durante cada concentración.

“Como te digo, no tenemos mucho tiempo y intentamos priorizar todo lo que podemos”, señaló.

Toña Is destaca el potencial de la Selección

Más allá de los resultados inmediatos, la entrenadora considera que el grupo tiene margen para seguir creciendo y que el potencial de las futbolistas se hace más evidente cuando consiguen trabajar con concentración y compromiso.

“Creo que es una selección que no se pone límites, a pesar de que todavía estamos intentando clasificar a un segundo Mundial”, manifestó.

La entrenadora también destacó la respuesta de las jugadoras cuando se reúnen y pueden desarrollar el trabajo planificado durante las concentraciones.

“Cuando se ponen serias, cuando se ponen a trabajar, cuando se juntan, ves el potencial que hay, ves que se puede sacar mucho más de ellas”, agregó.

23 jugadoras trabajan en Burunga

Un total de 23 futbolistas se encuentran concentradas junto al cuerpo técnico de Toña Is, preparando los dos compromisos frente a las neozelandesas.

Durante esta concentración, el equipo desarrolla sus sesiones de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), ubicado en Burunga.

Los dos partidos permitirán al cuerpo técnico continuar evaluando el funcionamiento del equipo y trabajar diferentes aspectos antes de afrontar el próximo gran desafío oficial.

Nueva Zelanda, una prueba antes del Concacaf W Championship

Los encuentros frente a Nueva Zelanda forman parte de la preparación de Panamá para el Concacaf W Championship, torneo que tendrá una importancia especial para las aspiraciones de la selección.

Panamá enfrentará a Canadá el próximo 28 de noviembre en una competición que tendrá en juego boletos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por ello, los amistosos de octubre representan una oportunidad para que el equipo continúe ganando ritmo internacional y llegue con una base de trabajo más consolidada al momento de afrontar el torneo de Concacaf.

Mickeylis Gutiérrez se suma a la convocatoria

La concentración también tuvo una modificación en la lista de convocadas.

Analia Arosemena quedó fuera del grupo debido a una lesión, por lo que el cuerpo técnico decidió llamar en su reemplazo a Mickeylis Gutiérrez, futbolista del CD Plaza Amador.

Gutiérrez se incorporó así al grupo de 23 jugadoras que trabajan durante esta fecha internacional.

Con dos partidos ante Nueva Zelanda por delante, Toña Is tendrá nuevamente la oportunidad de observar a sus futbolistas en competencia y continuar dando forma a una selección que tiene como principal objetivo llegar preparada al Concacaf W Championship y mantener vigente su aspiración de regresar a una Copa Mundial Femenina.